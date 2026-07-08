我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta遭4州控成癮設計恐面臨1.4兆罰款…今日5件事

廚房一尋常食材 研究：能有效降低血壓

墓室出土伊特魯里亞壁畫 義大利斥資收購首度公開亮相

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫，6月3...
義大利文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫，6月30日起在羅馬朱利亞別墅國家伊特魯里亞博物館向公眾開放。(美聯社)

義大利文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫， 6月30日起公開展出。

公元前8世紀至公元前1世紀，生活在現今義大利中西部的是古老民族伊特魯里亞人，他們的繪畫藝術，反映出他們的宗教信仰內涵，認為來世生活是現世的延續，而他們的畫作主要留存在墓室壁畫(Tomb paintings)。

美聯社報導，義大利文化部今年5月宣布，從該國古老貴族家族之一的托洛尼亞(Torlonia)家族成員手中，以1500 萬歐元購買了一個公元4世紀墓穴的壁畫。

這座壁畫6月30日起在羅馬朱利亞別墅國家伊特魯里亞博物館(Villa Giulia National Etruscan Museum)向公眾開放，並列展出的還有珠寶、伊特魯里亞花瓶以及在墓穴中發現的墓葬品。

托洛尼亞家族一直以其大量的骨董收藏而聞名於世，都屬私入所有。今次義大利文化部巨資購入的壁畫，是1857年時，法國考古學家弗朗索瓦(Alessandro Francois) 在托洛尼亞家族土地其中一個墓穴所發現。

1863年，壁畫被從墓地中取出，成為托洛尼亞家族的私人收藏，墓穴其他物品則由弗朗索瓦及其考古團隊所分享。壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭及伊特魯里亞人的戰鬥場景。

自1921年起，義大利政府一直試圖收回這座墓穴的所有權，目的是將19世紀及以後考古發掘熱潮期間，遭掠奪的文物重新納入義大利公共遺產一部分。

伊特魯里亞在如今義大利中部的大片地區延綿長達數世紀之久，是當時地中海地區重要的貿易強國，但在後來的羅馬帝國時期所滅，文明亦告消亡。

它的藝術特色包括色彩明快、線條流暢，常用紅、黑、藍、黃等濃郁的礦物顏料。 具生動的現實主義， 畫面多描繪貴族的宴會、音樂舞蹈、體育競技(例如摔跤)、狩獵以及神話等，反映了當時熱烈、世俗的社會生活。其藝術早期受古希臘及東方藝術影響，後期則深刻影響古羅馬的藝術風格及其後的壁畫發展。

除了這個壁畫，義大利文化今年還花巨資1490萬元及1500萬元購買兩幅畫作。

文化部長朱利(Alessandro Giuli) 表示，目前的收購政策是優先考慮數量較少，但價值更高的重要藏品，而非文化價值較低的藝術品及骨董。

他又說，這座墓穴的壁畫，是義大利歷史「至關重要」的一部分，如今它重新回到公眾視野，真的值得好好欣賞。

壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭。(美聯社)
壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭。(美聯社)

精華 FAQ

  • 義大利文化部今年5月宣布，從托洛尼亞家族成員手中以1500萬歐元購入這幅公元4世紀墓穴壁畫，並於6月30日開始公開展出。

  • 壁畫於1857年由法國考古學家弗朗索瓦在托洛尼亞家族土地上的墓穴發現，1863年被取出後成為家族私人收藏，其他墓葬品則由考古團隊分得。

  • 壁畫描繪特洛伊戰俘獻祭與伊特魯里亞戰鬥場景。義大利政府長年希望收回此類文物，將被掠奪的考古資產納入公共遺產並重新對外展示。

義大利

上一則

蒙大拿州魅力小鎮 擁通往黃石公園絕美公路

延伸閱讀

關注移民人權 明州2萬3千平方英尺壁畫「發聲」

關注移民人權 明州2萬3千平方英尺壁畫「發聲」
義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵

義大利熱血建築師發掘傳奇古道 成南義深度慢遊新寵
黃金德「我是美國人」壁畫 金山華埠揭幕

黃金德「我是美國人」壁畫 金山華埠揭幕
拉斐爾在紐約

拉斐爾在紐約

熱門新聞

華人留學生把整塊牛排全部切成骰子大小的肉塊，沒想到竟意外解鎖全新的吃法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ano Erdozain ）

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

2026-07-03 19:55
山姆俱樂部(Sam's Club)。(美聯社)

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

2026-07-01 09:12
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

今年畢業生 理財專家：牢記這5件事終生受用

2026-07-03 13:33
田納西州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。示意圖。（圖/123RF）

忘了佛羅里達 這個州能讓退休族省更多

2026-07-07 12:35
光腳穿布鞋、球鞋或樂福鞋等包頭鞋看似無害，實則對健康影響很大。Image by lisa runnels from Pixabay

夏天穿包頭鞋不能不穿襪 醫生列舉4理由

2026-07-05 13:35
科羅拉多州的亞斯本（Aspen）。Image by Abhay Bharadwaj from Pixabay

退休人士宜居地 AARP選出這5個城鎮

2026-07-04 12:33

超人氣

更多 >
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強