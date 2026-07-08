墓室出土伊特魯里亞壁畫 義大利斥資收購首度公開亮相

義大利文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫，6月30日起在羅馬朱利亞別墅國家伊特魯里亞博物館向公眾開放。(美聯社)

義大利 文化部花巨資購入的其中一座「伊特魯里亞」(Etruscan) 壁畫， 6月30日起公開展出。

公元前8世紀至公元前1世紀，生活在現今義大利中西部的是古老民族伊特魯里亞人，他們的繪畫藝術，反映出他們的宗教信仰內涵，認為來世生活是現世的延續，而他們的畫作主要留存在墓室壁畫(Tomb paintings)。

美聯社報導，義大利文化部今年5月宣布，從該國古老貴族家族之一的托洛尼亞(Torlonia)家族成員手中，以1500 萬歐元購買了一個公元4世紀墓穴的壁畫。

這座壁畫6月30日起在羅馬朱利亞別墅國家伊特魯里亞博物館(Villa Giulia National Etruscan Museum)向公眾開放，並列展出的還有珠寶、伊特魯里亞花瓶以及在墓穴中發現的墓葬品。

托洛尼亞家族一直以其大量的骨董收藏而聞名於世，都屬私入所有。今次義大利文化部巨資購入的壁畫，是1857年時，法國考古學家弗朗索瓦(Alessandro Francois) 在托洛尼亞家族土地其中一個墓穴所發現。

1863年，壁畫被從墓地中取出，成為托洛尼亞家族的私人收藏，墓穴其他物品則由弗朗索瓦及其考古團隊所分享。壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭及伊特魯里亞人的戰鬥場景。

自1921年起，義大利政府一直試圖收回這座墓穴的所有權，目的是將19世紀及以後考古發掘熱潮期間，遭掠奪的文物重新納入義大利公共遺產一部分。

伊特魯里亞在如今義大利中部的大片地區延綿長達數世紀之久，是當時地中海地區重要的貿易強國，但在後來的羅馬帝國時期所滅，文明亦告消亡。

它的藝術特色包括色彩明快、線條流暢，常用紅、黑、藍、黃等濃郁的礦物顏料。 具生動的現實主義， 畫面多描繪貴族的宴會、音樂舞蹈、體育競技(例如摔跤)、狩獵以及神話等，反映了當時熱烈、世俗的社會生活。其藝術早期受古希臘及東方藝術影響，後期則深刻影響古羅馬的藝術風格及其後的壁畫發展。

除了這個壁畫，義大利文化今年還花巨資1490萬元及1500萬元購買兩幅畫作。

文化部長朱利(Alessandro Giuli) 表示，目前的收購政策是優先考慮數量較少，但價值更高的重要藏品，而非文化價值較低的藝術品及骨董。

他又說，這座墓穴的壁畫，是義大利歷史「至關重要」的一部分，如今它重新回到公眾視野，真的值得好好欣賞。

壁畫描繪了特洛伊戰俘的獻祭。(美聯社)