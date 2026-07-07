老羅斯福總統圖書館揭幕 低矮建築融入周遭自然景觀

川普總統（右）1日在西奧多·羅斯福總統圖書館執行館長Robbie Lauf帶領下，參觀位在北達科他州梅多拉（Medora）的圖書館。(美聯社)

歷任總統都熱愛美國，但沒有哪位像西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt）總統那樣深愛這片土地、森林與山巒。7月4日開幕的西奧多·羅斯福總統圖書館，坐落於北達科他州 的惡地（Badlands）之中，該建築彷彿是大地的延伸，低矮且與地形色調相襯的造型，以及大片玻璃牆面，與四周壯闊、七彩暈染的景觀完美融合。

紐約郵報報導，這座由世界知名的挪威建築事務所Snøhetta設計的建築，也是唯一一座遊客能騎馬抵達的總統圖書館。

圖書館創意總監梅爾徹（Charlie Melcher）表示，圖書館之所以建在此處，並非出於羅斯福的自負；事實上，他從未希望自己有座紀念碑。他說，這片土地充滿力量。惡地如此獨特、激越，彷彿是大自然的濃縮，但卻能讓人感受到美妙的渺小之感，彷彿只是無垠宇宙中的微塵；而奇怪的是，這種感覺竟如此地撫慰人心。

這與近日新聞中其他總統的建築項目大相逕庭，從歐巴馬總統廣受嘲諷、矗立於芝加哥傑克遜公園中央的總統中心，到川普總統龐大的白宮 宴會廳，以及他計劃在邁阿密市中心興建作為圖書館的摩天大樓。

羅斯福總統圖書館公關總監布萊尼（Matt Briney）指出，老羅斯福總統是一位自然學家，他來到這裡是為了療癒破碎的心；在他的一生中，大自然始終是他重獲健康的途徑。

布萊尼說，老羅斯福總統也是個難以企及的典範，擁有非比尋常的一生，他的故事的每一章都比上一章更令人讚嘆，而該圖書館試圖傳達的重點是「不必成為美國總統也能帶來改變」，只需挺身而出，為改變而奮鬥。

北達科他州不僅是這位總統的避風港，也是他雕像的庇護所。2020年，喬治·弗洛伊德抗議事件期間，左翼人士與激進的博物館工作人員要求移除紐約自然史博物館外的羅斯福雕像，指責該雕像具有種族主義色彩，因為羅斯福騎在馬上，身旁伴有步行的美洲原住民與非洲男子；最終博物館董事會投票決定移除該雕像。

但將雕像悄悄運出紐約卻是個截然不同的故事。在寒冷的一月夜晚，這座高16英尺、重達16萬8000磅的花崗岩與青銅雕像，不得不被一分為二，並以僅剩半英吋的空間擠過Holland隧道，隨後展開一趟需取得17州許可的公路之旅。

如今，這座雕像被遮覆、放在北達科他州迪金森（Dickinson）一處未公開的安全設施內，等待著被安置在圖書館93英畝的園區內某處。川普總統於上周三（1日）造訪，該圖書館並於上周六（4日）美國建國250周年之日首次向大眾開放。

但老羅斯福總統圖書館為何會落腳於距其出生地紐約市1700英里之遠、且是他在成為美國史上最年輕總統前曾擔任州長的北達科他州？

1884年情人節，老羅斯福遭遇了難以想像的雙重悲劇：他的母親與妻子在同一棟房子裡，相隔僅數小時相繼離世。悲痛欲絕的年輕政治家逃離了東海岸，前往北達科他州惡地那片嚴酷而崎嶇的土地尋求慰藉。

這位戴著眼鏡、古怪的「城市佬」在Elkhorn牧場安頓下來，開始養牛並難得贏得當地牛仔的尊重，他們僅簡單稱他為「那傢伙」或「四眼田雞」。

老羅斯福在1903年的一次短暫停留的旅行中說，若非在北達科他州的經歷，他絕不可能當上總統；正是在這裡，開啟了他生命中的浪漫篇章。

老羅斯福與川普是同樣來自紐約市的美國總統，也是唯一出生於曼哈頓的總統。1901年，威廉·麥金利（William McKinley）總統遭刺殺身亡，羅斯福遂成為美國第26任三軍統帥，並任職至1909年；這段任期恰與美國建國125周年重疊，也是建國至今的中點。

這位進步派共和黨人積極瓦解壟斷，並擴大了聯邦政府權力。他的「大棒」（Big Stick）外交政策推動了巴拿馬運河的建設，並因調停日俄戰爭而獲得諾貝爾和平獎。

但老羅斯福最為人稱道的身份是位重要的自然保育主義者，他創建了國家公園、森林及野生動物保護區，保護了超過2.3億英畝的美國土地；這是他熱愛大自然、也是定義美國的表現。他曾說，一處北美紅杉或巨杉，理應像一座宏偉而美麗的大教堂般加以保護。

儘管原因不同，但與備受爭議的歐巴馬總統中心相似，老羅斯福這座佔地9萬6000平方英尺、耗資5億元的圖書館，其運作獨立於國家檔案與暨文件總署（NARA）之外；該署負責監管全國16座現有總統圖書館，以保存文件與歷史資料。

NARA是由胡佛（Herbert Hoover）總統於1933年設立，當時老羅斯福已去世多年，如今他的文物早已散落四方；而歐巴馬的總統中心，則因建築過高而無法被歸類為NARA轄下的圖書館，其文件亦未存放於此，而是存放在芝加哥郊區的一座倉庫中。

這座由私人贊助的圖書館，全由西奧多·羅斯福總統圖書館基金會營運。歷經多年的拉鋸，包括紐約曾力主承辦該計畫；國會最終將90英畝的聯邦土地，從羅斯福創立的林務局移轉出，以利興建工程。紐約州民主黨參議員查克·舒默（Chuck Schumer）是最後一位持反對立場者。

圖書館執行長歐基夫（Ed O’Keefe）表示，他們在羅斯福家族的支持下致電給舒默。舒默必須謹慎評估，若支持在北達科他州興建總統圖書館，紐約方面是否會出現反彈。

開幕特展的亮點包括1912年密爾瓦基那起惡名昭彰的老羅斯福遇刺未遂事件中所有現存的文物；當時，子彈穿過他摺疊好的50頁演講稿與金屬眼鏡盒，最終射入他的胸膛。儘管身受重傷且血流不止，老羅斯福仍堅持完成了90分鐘的演講，才接受救治。該圖書館收藏著這份沾滿血跡的演講稿、凹陷的眼鏡盒以及直到羅斯福去世後才被取出的子彈。

泰舍爾（Doug Tescher）是當地一位傳承數代的牧場主人，外貌與這位第26任總統極為神似；他表示，許多當地人對目前的情況並不太滿意，該圖書館正好位於他放牧牛群的中央，佔據了用來放牧的土地。

對此，基金會表示將協商達成協議，讓部分土地恢復放牧，但泰舍爾並不樂觀；他表示，他被騙過太多次，現在已經不再相信他們的話。

人口僅133人的小鎮梅多拉（Medora）其他居民，則對即將迎來的旅遊業蓬勃發展感到興奮。經營靴子與西部服飾店的荷伯（Kim Colbert）說，附近很多人不喜歡改變，但他認為最終這會是件好事；能吸引來自各地的人，對當地商業發展也有好處。