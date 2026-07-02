國慶活動滿檔 紐約客這5大亮點別錯過

這個周末，美國將迎來建國250年的國慶假期，而紐約市為慶祝這個特別的日子，也將舉辦一系列慶祝活動。(美聯社)

這個周末，美國將迎來建國250年的國慶假期，而紐約市 為慶祝這個特別的日子，也將舉辦一系列慶祝活動；紐約郵報報導，從史上規模最大的海軍遊行到「藍天使」（Blue Angels）的飛行表演，以下是不容錯過的5大亮點。

Sail 4th 250

這場為期六天的空前大遊行，將匯集來自各國軍方的80艘船隻與150架飛機，「The Great Parade of Sail」將是重頭戲，是史上規模最大、駛入紐約及新澤西港的船隊遊行。

- 7月3日：24艘高桅帆船將從長島灣沿東河航行，在南街海港（South Street Seaport）稍作停留後，繼續駛往布魯克林 外海的格雷夫森灣（Gravesend Bay）。

- 7月4日：上午由「The Great Parade of Sail」揭開序幕，來自世界各地的43艘A級大型帆船與22艘B級帆船組成的船隊，將在美國海岸巡防隊艦艇「鷹號」（USCGC Eagle）的帶領下，經自由女神像、沿哈德遜河至喬治華盛頓大橋。

- 7月5日至7日：大帆船停靠曼哈頓 、布魯克林與史泰登島期間，民眾可免費登船參觀，但需先在https://sail4th.org/tall-ship-tours預定門票。

- 7月8至9日：A級大帆船將於8日繼續駛往波士頓，「鷹號」與葡萄牙、羅馬尼亞、德國的海軍艦艇將於9日駛入波士頓港，競逐「國際永久挑戰盃」（International Perpetual Challenge Cup）。

艦隊周（Fleet Week）

這一由現役海軍官兵造訪大蘋果的傳統慶典，為配合建國250年紀念，更為了促成有史以來最大規模的海軍檢閱，延後了6周舉行，將於7月3日停靠紐約港至7月8日。

7月4日上午，海軍將舉行莊嚴的「國際海軍檢閱」儀式，53艘來自美國及其他國家的軍艦將接受檢閱，隨後沿哈德遜河北上。民眾可參觀艦艇，並欣賞實地搜救示範及儀隊表演等。

「藍天使」飛行表演

海軍「藍天使」特技飛行隊將於7月4日飛越紐約與新澤西港上空。這支菁英隊伍將領銜「國際空中檢閱」，屆時將有超過100架來自美國與盟國的飛機參與。

時報廣場水晶球降落儀式

時報廣場的水晶球將於7月3日美東夏令時間午夜降下，以跨年夜方式迎接美國生日。配合美國各時區時間，水晶球將另外降下七次，第一次是在7月3日美東夏令時間上午10時，此為關島的午夜；最後一次為7月4日上午7時，為美屬薩摩亞的午夜。

雖然是同一顆球體，但每次的燈光設計將不同，主辦單位America 250表示，美東夏令時間晚上11點59分的降球儀式將是活動的重頭戲，不僅全球直播，且標誌東部時區的7月4日正式來臨，為全美各地慶祝活動揭開序幕。

梅西百貨煙火秀

梅西百貨的國慶煙火秀，今年恰逢50周年，主辦單位承諾將以「萬花筒般的繽紛色彩照亮紐約天際線」。

該公司表示，將以3D動畫軟體來呈現12項煙火模擬，除了從布魯克林大橋纜索綻放的倒置彩虹，以及從大橋傾瀉、長達1/4英里的銀色瀑布外，還將在空中展現寬達1600英里的美國國旗。

總計8萬5000發的煙火將射向1000英尺高空，較去年的8萬發大幅增加。這場表演由75人團隊耗時12天準備，在布魯克林大橋的240個位置以人工裝填、接線。