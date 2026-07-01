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紐約這家博物館貓「員工」 成遊客探訪焦點

編譯尤寶琪／即時報導
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賓士貓(tuxedo cat)。示意圖，非文中的貓。Image by Elisa...
賓士貓(tuxedo cat)。示意圖，非文中的貓。Image by Elisabeth Neff from Pixabay

紐約布魯克林(Brooklyn)的「骨頭博物館」(The Bone Museum)擁有數百件解剖標本、成排的骨骼，以及一位非常特別的「員工」：一隻名叫「骨喬飛」(Bone Jovi)的賓士貓(tuxedo cat)。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「骨喬飛」是紐約布魯克林「骨頭博物館」常駐貓咪，是博物館收藏人類骨骼和解剖標本的非官方守護者。

這隻貓咪的存在成了博物館的一大亮點。博物館營運總監波坦金(Masha Potemkin)告訴美國廣播公司新聞網，有些遊客是特地專程前來看牠，其他前來參觀的遊客離開時也同樣對這隻貓感到興奮不已。

這裡不是個普通常見的工作場所，但骨喬飛似乎天生就適合這裡。在骨骼、脊椎、展櫃和好奇的遊客之間，有著黑白相間毛色的祂，像是個小主人一樣，自在的穿梭在博物館裡。

骨喬飛是博物館在2025年6月舉辦的一場領養活動中，從Best Friends Animal Society領養而來；波坦金表示，工作人員第一眼就注意到了牠，因為牠是那裡「最胖」也最溫順的貓。

根據博物館官網，骨喬飛很快就適應了新環境，牠四處探索展品，和工作人員打招呼，很快就融入了博物館的日常生活，彷彿牠一直都是這裡的一份子。

根據美國廣播公司新聞網報導，骨喬飛大部分時間都在展廊裡閒逛，問候遊客，並看管收藏。牠戴着一个骨頭形狀的項圈，玩著魚骨頭玩具，所以，牠跟著個不尋常的博物館可以說是天生絕配。

骨頭博物館表示，貓咪在歷史上一直在博物館、圖書館和檔案館中扮演著重要的角色，因為牠們有助於保護藏品免受囓齒動物和害蟲的侵害。骨喬飛的存在繼承了這項傳統，並給博物館增添了更多魅力，獲得了更多社群媒體的關注，而且牠還有著一個能讓遊客輕易記住的名字。

Best Friends Animal Society指出，骨喬飛曾是一隻流浪貓，後來成為了博物館的吉祥物、迎賓員、導遊和社交媒體紅人；該收容所表示，骨喬飛是來自喬治亞的一家收容所，之後來到紐約，最終在博物館找到了歸宿。

博物館方面表示，遊客每天都可能會看到骨喬飛在走廊上巡邏，尋求關注，喵喵叫著直到有人注意到牠，或者在前台的專屬椅子上打盹。

精華 FAQ

  • 最受矚目的特別員工是賓士貓「骨喬飛」。牠在館內自由穿梭，時常迎接遊客、巡視展廳，並以可愛模樣吸引不少人專程前來探訪。

  • 骨喬飛是在2025年6月的一場領養活動中，由Best Friends Animal Society收養後進入博物館。工作人員一眼就注意到牠，因為牠溫順又圓潤。

  • 博物館認為貓咪自古就在博物館、圖書館與檔案館中扮演要角，能協助防範囓齒動物和害蟲。骨喬飛因此不只可愛，也延續了這項傳統。

布魯克林

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