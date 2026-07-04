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關注移民人權 明州2萬3千平方英尺壁畫「發聲」

編譯周靜芝/即時報導
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6月初，在明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）轟鳴島公園（Boom ...
6月初，在明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）轟鳴島公園（Boom Island Park）的遼闊草坪上，本名為萊格羅斯（Guillaume Legros）的法國-瑞士籍藝術家塞佩（Saype）在草地上繪製了一幅巨型公共藝術作品。(路透)

本月初，在明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）轟鳴島公園（Boom Island Park）的遼闊草坪上，本名為萊格羅斯（Guillaume Legros）的法國-瑞士籍藝術家塞佩（Saype）在草地上繪製了一幅巨型公共藝術作品。藝術新聞網站Colossal報導，此一創作是塞佩的「Beyond Walls」系列，迄今已在全球22個城市巡迴展出，也是該計畫首次在美國亮相。

今年稍早，當美國移民及海關執法局（ICE）在明尼亞波利斯引發長達數星期的動盪、抗議與暴力事件時，讓這座城市成為全球焦點；其中古德（Renée Nicole Good）與普雷蒂（Alex Pretti）在與執法人員衝突時遇害，尤其是悲劇。這並非明尼亞波利斯第一次引發與警察衝撞後的漣漪效應，2020年弗洛伊德（George Floyd）在遭圍捕時喪生，隨後在全美各地爆發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議活動。

明尼亞波利斯還擁有深厚的社區意識，這是座鄰里之間會互相幫忙鏟除人行道積雪，並以不同形式彼此扶持的城市。根據「國家現狀」（State of the Nation）最近的調查，明尼蘇達州的生活品質在全美排名第一。

塞佩表示，他在明尼亞波利斯感受到令人難以置信的人性，展現在當地人的熱情、他們的故事，以及他們的善意，他對此深表感激；而這正是藝術的力量：將人們凝聚在一起。他希望這件作品能讓人們懷抱夢想，無論是在這裡，或是其他地方。

塞佩這幅長310英尺、寬75英尺的地面壁畫，橫跨了整個公園；公園緊鄰密西西比河，這條河被原住民阿尼希納貝（Anishinaabe）族視為神聖之河，並稱之為「Misi-ziibi」，意即「巨河」。這幅壁畫以藝術家多年研發的可生物分解材質創作，會隨時間及草坪修剪而逐漸褪色。

六月的第一個周末，數百人前來觀看這幅正在創作中的作品，並手牽手組成「人鏈」，展現團結、韌性與凝聚力。完成後的作品印刷版可在塞佩的網站上購買，所得將用於支持其他壁畫的創作。

塞佩這幅長310英尺、寬75英尺的地面壁畫，橫跨了整個公園；公園緊鄰密西西比河，...
塞佩這幅長310英尺、寬75英尺的地面壁畫，橫跨了整個公園；公園緊鄰密西西比河，這條河被原住民阿尼希納貝（Anishinaabe）族視為神聖之河，並稱之為「Misi-ziibi」，意即「巨河」。(路透)

精華 FAQ

  • 作品由法國-瑞士籍藝術家塞佩創作，本名為萊格羅斯。他以巨型公共藝術聞名，這次在轟鳴島公園完成草地壁畫，延續其以藝術連結社群的理念。

  • 它屬於塞佩的Beyond Walls系列，已巡迴全球22個城市，這次是首次在美國展出。作品藉由人們共同觀看與牽手成鏈，強調團結、韌性與彼此支持。

  • 壁畫長310英尺、寬75英尺，橫跨公園草坪，使用藝術家研發的可生物分解材質製作。它會隨時間與草坪修剪逐漸褪色消失，留下短暫而強烈的公共記憶。

移民 明州 明尼蘇達州

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