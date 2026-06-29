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這位藝術家從倒塌樹木取材 打造美國經典地標

編譯尤寶琪／即時報導
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圖為多蘭(Laura Busse Dolan)2021年11月在紐約植物園假日火...
圖為多蘭(Laura Busse Dolan)2021年11月在紐約植物園假日火車展中的作品LuEsther T. Mertz圖書館。(美聯社)

蘿拉．布塞．多蘭(Laura Busse Dolan)表示，很難準確估算她的團隊在Applied Imagination花了多少時間，為田納西州的一個新藝術中，展重現美國最經典的地標建築；但有一點可以肯定的是，他們的手工展品製作過程中沒有任何的「捷徑」。

「這些模型建造起來非常耗時，它們全是使用天然材料進行的手工精細加工，」這家總部位於肯塔基州的植物建築集團總裁兼執行長告訴「眾生相」(PEOPLE)，「屋頂上的每一片瓦片，都是松果鱗片、樹葉，或者我們從森林裡倒下的樹上採集的某種樹皮。」

自1991年以來，該團隊一直在全國各地打造享譽全國的花園鐵路。Applied Imagination將植物材料與G規(G-scale)模型火車結合，展現出大自然最美好的一面。

這團隊的最新項目，是一項名為「美麗的美國：鐵路沿線的國家公園和地標」(America the Beautiful: National Parks & Landmarks By Rail)的裝置藝術展，旨在重現美國一些最具標誌性的地標。多蘭表示，他們位於納什維爾(Nashville)的長期客戶Cheekwood Estate & Gardens「想要做一些真正特別的事情」，來慶祝美國2026年建國250周年。

「這次展覽的重點是國家公園，當然也包括美國一些重要的歷史地標，」多蘭告訴「眾生相」雜誌，並補充指出，該展覽匯集了新的與舊的建築。「我們甚至拿出了一些田納西州主題的模型。我們有專門為Cheekwood製作的大煙山國家公園(Great Smoky Mountains)模型。當然，我們也重新展出了萊曼音樂廳(Ryman Auditorium)和雅園(Graceland)。」

整個展覽包括10列運行中的火車、超過850英尺的軌道，以及25個像是金門大橋(Golden Gate Bridge)、自由女神像(Statue of Liberty)和阿拉莫(Alamo)等易於辨認的地標。

多蘭表示，選擇展出的地標是她的團隊與Cheekwood公司合作完成的。一切都取決於地標如何融入綠地環境、如何與植物搭配，以及他們想要講述怎樣的「故事」。

「國家公園是美國如此美麗的地方，這一點我們都能達成共識，所以慶祝起來也很容易，」多蘭說。

多蘭最引以為傲的展品元素之一，是他們所使用的部分天然材料，全都是本地採購。2026年早些，納什維爾地區遭遇了嚴重的冰暴，導致Cheekwood損失了大量樹木。他們在專案開發的早期階段，就因此萌生了重新利用這些木材，來建造隧道和其他支撐結構的想法。

精華 FAQ

  • 展覽名為「美麗的美國：鐵路沿線的國家公園和地標」，以國家公園與知名地標為核心，透過花園鐵路和植物材料重現美國景觀。

  • 團隊主要使用松果鱗片、樹葉與樹皮等天然材料，並以全手工方式精細加工，讓屋頂、隧道和支撐結構都保有自然質感。

  • 納什維爾地區冰暴造成Cheekwood損失大量樹木，團隊因此把倒下木材回收利用，作為隧道與其他支撐結構的重要材料。

肯塔基州 田納西州

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