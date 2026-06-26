「維納斯的誕生」畫中模特兒 研究揭她可能罹腦瘤

2位遊客在義大利佛羅倫斯烏菲茲美術館欣賞畫家波提切利（Sandro Botticelli）經典名畫「維納斯的誕生」。(美聯社)

五百多年來，義大利 畫家波提切利（Sandro Botticelli）經典名畫「維納斯的誕生」（Birth of Venus）中，維納斯的側目斜視引發無數爭論。如今，科學家認為，一切並非出於藝術創作的自由發揮，這位文藝復興時期傳奇畫家可能只是忠實描繪了畫中人物罹患致命疾病的細微徵兆；在現代醫學得以診治的數十年前，此一惡疾奪走了他的繆斯的生命。

紐約郵報報導，研究人員現在認為，這幅畫反映出那位啟發了史上最著名畫作之一的女子所罹患的致命疾病。

畫中的維納斯普遍被認為是西蒙內塔·韋斯普希（Simonetta Vespucci），這位被稱為「美人西蒙內塔」的貴族女子當時曾讓舉國為之傾倒，顯然也包括波提切利在內。

倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University of London）的科學家指出，西蒙內塔略微偏斜的視線可能是由腦下垂體腺瘤（pituitary adenoma）所致，這種生長於腦下垂體的腫瘤 絕大多數屬良性。這項發現進一步證實了該研究團隊七年前首次提出的理論。

在檢視更多歷史文獻後，研究人員現在認為，一個不斷擴大的腦下垂體腫瘤很可能是奪走當時年僅23歲西蒙內塔生命的原因，這推翻了長期以來認為她死於肺結核的說法。

這項新研究的資深作者波齊利（Paolo Pozzilli）指出，「維納斯的誕生」中不尋常、後來被視為虔誠與美麗特徵的「斜視」，很可能是由腦下垂體腫瘤所引起。

研究人員指出，西蒙內塔可能曾經歷「腦下垂體中風」，這種危險症狀出現於腫瘤內部發生出血或腫大時所演變成的醫療緊急狀況。

數世紀以來，藝術史學家大多認為維納斯那游移不定的眼神具有象徵意義，是波提切利刻意將她描繪成美麗或虔誠信仰的象徵。

但在利用人臉辨識軟體分析了五幅據信是描繪西蒙內塔的肖像畫後，研究人員得出結論：這個特徵可能一直隱藏在眾人眼前。這項由人工智慧輔助的分析，也進一步證實了他們先前提出的理論：她曾罹患一種會過度分泌特定荷爾蒙的腦下垂體腫瘤。

研究團隊認為，同樣的疾病或許能解釋西蒙內塔的悲劇性死亡，她因突發緊急醫療狀況，年僅23歲便離世。

研究第一作者納爾德利（Domiziana Nardelli）表示，在西蒙內塔的公公皮耶羅·韋斯普希（Piero Vespucci）與佛羅倫斯統治者洛倫佐·德·美第奇（Lorenzo de’ Medici）的書信中，提到她在死前最後幾天的舞會上突然昏倒，隨後在昏暗的房間裡休息，期間飽受劇烈頭痛、幻覺、嘔吐和高燒折磨。

納爾德利說，這些都是腦下垂體腫瘤急速擴大的症狀。研究團隊還推測，舞會上劇烈的舞蹈，或者更殘酷的是，據稱卡拉布里亞公爵、亞拉岡的阿方索二世（Alfonso II d’Aragona）對她施暴，都可能觸發這場致命結局。

面部分析還指出另一個可能的線索。納爾德利說，波提切利的「婦女的寓言畫像」（Allegorical portrait of a Woman）描繪一位正在哺乳的女性，模特兒也是西蒙內塔，但眾所周知她並無子女；這是種令人驚訝的描繪方式，加上面部特徵的變化，可能顯示是分泌過量泌乳素與生長激素的腫瘤所導致的真實生理症狀。

西蒙內塔在文藝復興時期被稱為「無人可比的第一美女」（La Sans Par），因其美貌、智慧與優雅而備受推崇，儘管生命短暫，仍成為佛羅倫斯最受仰慕的女性之一。

波提切利對西蒙內塔的迷戀在她去世後仍持續很長時間，這位藝術家對他的繆斯如此痴迷，以致他在1510年去世時，要求將自己安葬在她腳邊；這是他對西蒙內塔的最後致敬，而她日後也將成為藝術史上最廣為人知的面孔之一。

原來，維納斯不僅僅是對世界投以側目，或許從一開始就悄然揭示了一個令人心碎的結局。