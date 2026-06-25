超跑買不起？美泰兒汽車模型打造逼真外觀與觸感

美泰兒旗下的積木品牌Brick Shop，將以親民的價格，把栩栩如生的超級跑車帶入大眾視野。圖為比例為1:16的奧斯頓馬丁(Aston Martin)Vantage GT3。(美聯社)

知名玩具大廠「美泰兒」(Mattel)的風火輪(Hot Wheels)將不再只是玩具了；美泰兒旗下的積木品牌Brick Shop，將以親民的價格，把栩栩如生的超級跑車帶入大眾視野。

Brick Shop是美泰旗下，專注於汽車款式的積木品牌；Brick Shop在2025年首次亮相，以獨特的視角詮釋汽車模型，從瑪莎拉蒂(Maserati)的MC20與經典的本田 NSX(Acura NSX)，到1962年雪佛蘭皮卡('62 Chevy Pickup)與1907年的本田S2000('07 Honda S2000)等車迷摯愛的車型，應有盡有。

Brick Shop與製造商合作，確保模型設計、顏色甚至內裝細節的真實性和準確性。與Hot Wheels專注於改裝和創意汽車不同，Brick Shop將世界上最著名汽車的歷史和傳承融入其模型套件中。

Brick Shop的模型套組售價從21元到130元不等，讓車迷有機會擁有他們夢寐以求或在社交媒體上看到的汽車模型。組裝模型車能讓你深入瞭解，一輛汽車的設計是如何成型的。Brick Shop提供組裝說明和相關信息，但網路上有不少車迷製作的影片，內容則是更加豐富，涵蓋了從汽車歷史到設計概念，再到汽車運行原理等方方面面。

套裝組件包含了可轉動的方向盤、可打開的車門、可互換的車輪和輪轂蓋、可選的保險桿和擴散器以及類似賽車上的貼紙等活動部件，給人一種真實感。

美泰兒2026年在產品線中，新增了兩款藍寶堅尼(Lamborghini)車型，首先將會推出史上最經典的跑車之一的藍寶堅尼Miura。Miura是一款幫助藍寶堅尼開啟在高性能跑車和賽車領域的限量生產的跑車，同時也是史上最有價值的汽車之一；2025年一輛Miura以490萬元的價格成交，創下了老爺車拍賣的最高紀錄。

現在，只需130元你就能擁有一輛Miura。這是Brick Shop的頂級套裝之一，1:12的比例，共包含1524個零件。Brick Shop也提供比例較小的藍寶堅尼首款V10全地形超級跑車Huracán Sterrato。

2026年新推出的還有：比例為1:16的奧斯頓馬丁(Aston Martin)Vantage GT3，共有793個零件；1984年款Audi Sport quattro，包含864個零件；以及1994年款豐田(Toyota)Supra MKIV，包含 824 個零件，所有這些套裝的售價均為53.99元。

而最經濟實惠的系列、售價僅21.59元的是1:32比例套裝，包括共有268個零件的藍寶堅尼Huracán Sterrato、223 個零件的1983年雪佛蘭Silverado以及261個零件的2020年雪佛蘭Corvette C8.R。