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歐巴馬總統中心揭幕 高逾9英尺肖像畫吸睛

編譯周靜芝/即時報導
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前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒14日參觀了在圖書館的官方肖像畫，並與這幅畫作創作者克羅...
前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒14日參觀了在圖書館的官方肖像畫，並與這幅畫作創作者克羅斯比（Njideka Akunyili Crosby，中）合影。(路透)

佔地廣闊的歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）於18日在芝加哥盛大揭幕，並於19日起對大眾開放。前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒在揭幕前先參觀了他們在圖書館的官方肖像畫；歐巴馬基金會表示，這幅名為「The Obamas: Springing Forth, 2026」的肖像畫高逾9英尺、寬10英尺，將在博物館的「希望與變革」（Hope and Change）大廳展出，該公共空間無需門票即可參觀。

People網站報導，這幅由奈及利亞藝術家克羅斯比（Njideka Akunyili Crosby）創作的巨幅畫作，描繪了奧巴馬夫婦坐在一個生動、繽紛的室內空間裡，畫中元素呼應了他們的生活、家庭、婚姻以及白宮時期的重要時刻。

62歲的前第一夫人在發布於社群媒體的影片中說，「這就是我們」，還有那些故事背後的故事。64歲的前總統在首次見到這幅肖像時說，在發表任何意見之前，他們得先好好細細品味這幅畫作。

現居住在洛杉磯的克羅斯比表示，她最初是透過為前總統夫婦繪製素描來展開創作，隨後深入研究，包括閱讀歐巴馬夫婦各自的著作，並研讀多年來的訪談紀錄。

歐巴馬基金會表示，克羅斯比隨後將照片和檔案影像作為圖層，疊加在歐巴馬的西裝、蜜雪兒的洋裝以及畫中的其他細節上，然後再進行著色。

這位藝術家對歐巴馬夫婦說，她的整個工作室都認識他們了，希望透過這些處理喚起一些回憶，讓他們看到這幅畫時備感熟悉。她指出，這項挑戰非常艱鉅，迫使她突破自我、走出舒適圈。

蜜雪兒稱這幅畫「美麗」，並在X平台貼文中表示，克羅斯比的藝術才華在畫中熠熠生輝；能將如此生動的活力與喜悅注入作品，實在令人驚奇。歐巴馬也稱讚這幅畫作「太棒了」，並表示要訂製一套印有這些圖案的西裝。

歐巴馬基金會在新聞稿中指出，畫中歐巴馬夫婦身後透過窗戶可見的，正是蜜雪兒位於芝加哥尤克里德（Euclid）大道的童年故居，以及她父親那輛心愛的1970年款古銅色雙門別克跑車。

克羅斯比還在畫中描繪了歐巴馬擔任總統期間從選民那收集的小飾品，以及他在任期間擺放在橢圓形辦公室內的馬丁·路德·金恩（Martin Luther King Jr）小雕像、史提夫·汪達（Stevie Wonder）專輯「Talking Book」的封面、歐巴馬夫婦撰寫或鍾愛的各類書籍，以及與他們具有象徵性連結的植物。

歐巴馬對克羅斯比的畫作提出了一點「批評」，這位頭髮漸白的前總統說，他唯一的疑問是，為什麼沒把他的頭髮染一染？通常不是會稍微修飾一下嗎？克羅斯比回答說，她確實有考慮過這個問題。

歐巴馬總統中心除博物館外，其眾多設施與空間均免費向大眾開放；博物館門票對一般民眾收費30元，伊利諾伊州居民每周二可免費入場。

精華 FAQ

  • 歐巴馬總統中心於18日在芝加哥盛大揭幕，並從19日起對大眾開放。園區規模廣大，多數設施與公共空間免費，僅博物館部分收費。

  • 作品由奈及利亞藝術家克羅斯比創作，畫作高逾9英尺、寬10英尺，色彩鮮明且充滿室內場景細節，象徵兩人生活、家庭與婚姻。

  • 蜜雪兒稱畫作美麗，讚賞其活力與喜悅；歐巴馬也說作品太棒，還開玩笑想訂製印有畫中圖案的西裝，並提到唯一小意見是頭髮顏色。

白宮 歐巴馬 芝加哥

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