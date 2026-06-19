貓王逝世50年 青少年競相參加模仿賽重現經典
「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)過世近50年後，一群活力四射的青少年來到他的家鄉，決心將這位搖滾之王的傳奇傳承給新一代。
這些有的身穿鑲滿珠寶的連身服、年齡在7歲到17歲之間的青少年，上周在貓王故鄉的「圖珀洛貓王節」(Tupelo Elvis Festival)上的青少年致敬藝術家大賽上登台亮相。
與那些可能從未聽說過貓王的同齡人不同，這些參賽者投入了大量的時間和精力，力求完美地模仿貓王的歌聲、舉止和風格。
他們特意強調他們與假扮甚至是刻意塑造貓王形象的模仿者不同，指出他們是力求真實還原貓王形象的致敬藝人(tribute artist)；在他們之中，有些人穿著B&K Enterprises Costume Co.製作的服裝，該公司擁有製作貓王服裝的授權，並為貓王相關的電影、音樂劇和電視節目提供服裝。
「我們不是想成為他，」來自密西西比州麥迪遜(Madison)的17歲男孩格拉登(Tucker Gladden)表示，「我們只是想盡可能地，為那些可能一輩子都沒機會親眼見到貓王的人們重現那種體驗。」
對於來自印第安納州洛根斯波特(Logansport)的16歲少年馬洛伊(Ayden Maloy)來說，貓王的音樂在他人生低谷時期給予了他莫大的幫助，並讓他在三年前開始以貓王致敬藝人的身份進行表演。
「我當時就淚流滿面，因為貓王的音樂治癒了我，」馬洛伊說道，「我覺得貓王就是治癒者。」
在這個充滿了華麗服裝和大膽奔放舞姿的下午，他們的貓王所翻唱的曲目，讓觀眾們情不自禁地鼓掌、歌唱並跟著擺動身體；最終，來自伊利諾伊州布魯明頓(Bloomington)的14歲少年赫西(RJ Hursey)贏得了比賽。
赫西是從他祖父那裡繼承了對貓王的熱愛，他說他每天都會練習唱貓王的歌曲，如果生病唱不了歌，那他就會做更多的研究；他會在養老院和輔助生活機構演出，並希望有朝一日能出演一部翻拍的貓王電影。
比賽是在貓王故鄉密西西比州圖珀洛舉行的圖珀洛貓王節上登台進行，屬於節慶中的青少年致敬藝人大賽。 他們表示自己不是想變成貓王，而是透過歌聲、舉止與服裝真實重現他的舞台體驗，讓沒看過他的人也能感受傳奇。 十四歲的赫西贏得比賽，他每天練唱並持續研究貓王，平時也在養老院演出，期待未來參與貓王電影翻拍。
精華 FAQ
比賽是在貓王故鄉密西西比州圖珀洛舉行的圖珀洛貓王節上登台進行，屬於節慶中的青少年致敬藝人大賽。
他們表示自己不是想變成貓王，而是透過歌聲、舉止與服裝真實重現他的舞台體驗，讓沒看過他的人也能感受傳奇。
十四歲的赫西贏得比賽，他每天練唱並持續研究貓王，平時也在養老院演出，期待未來參與貓王電影翻拍。
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