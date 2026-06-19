貓王逝世50年 青少年競相參加模仿賽重現經典

來自密西西比州麥迪遜(Madison)的17歲男孩格拉登(Tucker Gladden，圖)比賽上表演貓王的歌曲《My Boy》之前，正在排練。(美聯社)

「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)過世近50年後，一群活力四射的青少年來到他的家鄉，決心將這位搖滾之王的傳奇傳承給新一代。

這些有的身穿鑲滿珠寶的連身服、年齡在7歲到17歲之間的青少年，上周在貓王故鄉的「圖珀洛貓王節」(Tupelo Elvis Festival)上的青少年致敬藝術家大賽上登台亮相。

與那些可能從未聽說過貓王的同齡人不同，這些參賽者投入了大量的時間和精力，力求完美地模仿貓王的歌聲、舉止和風格。

他們特意強調他們與假扮甚至是刻意塑造貓王形象的模仿者不同，指出他們是力求真實還原貓王形象的致敬藝人(tribute artist)；在他們之中，有些人穿著B&K Enterprises Costume Co.製作的服裝，該公司擁有製作貓王服裝的授權，並為貓王相關的電影、音樂劇和電視節目提供服裝。

「我們不是想成為他，」來自密西西比州 麥迪遜(Madison)的17歲男孩格拉登(Tucker Gladden)表示，「我們只是想盡可能地，為那些可能一輩子都沒機會親眼見到貓王的人們重現那種體驗。」

對於來自印第安納州洛根斯波特(Logansport)的16歲少年馬洛伊(Ayden Maloy)來說，貓王的音樂在他人生低谷時期給予了他莫大的幫助，並讓他在三年前開始以貓王致敬藝人的身份進行表演。

「我當時就淚流滿面，因為貓王的音樂治癒了我，」馬洛伊說道，「我覺得貓王就是治癒者。」

在這個充滿了華麗服裝和大膽奔放舞姿的下午，他們的貓王所翻唱的曲目，讓觀眾們情不自禁地鼓掌、歌唱並跟著擺動身體；最終，來自伊利諾伊州布魯明頓(Bloomington)的14歲少年赫西(RJ Hursey)贏得了比賽。

赫西是從他祖父那裡繼承了對貓王的熱愛，他說他每天都會練習唱貓王的歌曲，如果生病唱不了歌，那他就會做更多的研究；他會在養老院和輔助生活機構演出，並希望有朝一日能出演一部翻拍的貓王電影。