紐約「尼克熱」橘藍壁畫遍布街頭

紐約市尼克隊（Knicks）13日在睽違53年後重新奪回NBA總冠軍。(路透)

紐約市尼克隊 （Knicks）13日在睽違53年後重新奪回NBA總冠軍，而在總決賽過程中，「尼克熱」讓球迷們將整座城市染成橘、藍兩色，大型壁畫、醒目的櫥窗藝術以及風格強烈的畫作，如雨後春筍般出現在全市各地。

紐約郵報報導，皇后區 居民齊默曼（Scott Zimmerman）利用East Houston街與Eldridge街轉角處一棟大樓的一樓部分空間，來向大蘋果這支夢幻隊伍致敬。

他的壁畫創作以深藍色為背景，描繪了明星控球後衛布倫森（Jalen Brunson）手持籃球、高達20英尺的巨幅肖像，角落處則寫著「尼克隊，加油！」。

齊默曼已在該牆面創作壁畫長達八年，這次耗時四天完成這幅作品。這位土生土長的紐約客表示，創作時他汲取了童年時期尼克隊海報的記憶。

球迷們愛極了這幅壁畫，齊默曼表示，這幅作品引發的回響超乎他的預期。他說，回響極為熱烈，且全都是正面評價。

尼克隊奪冠時，齊默曼已知道自己該做什麼：將布倫森手中的籃球換成歐布萊恩金盃（Larry O’Brien Championship Trophy）的圖案。齊默曼表示，這幅作品傳播了許多正能量，而畫中人改為手持獎盃，也為這幅作品畫下句點。

另一幅位於布魯克林Troutman街與St. Nicholas大道交匯處的壁畫，描繪了唐斯（Karl-Anthony Towns）與阿努諾比（OG Anunoby）等多位尼克隊球星的肖像，並以鮮豔的塗鴉字體拼出「Knicks」。

在布魯克林布希維克（Bushwick），一位自稱傑森D.（Jason D.）的藝術家表示，他利用服飾店L Train Vintage店面外牆，展現他對尼克隊的熱愛。傑森花了一天半的時間，繪製這幅向球隊致敬的卡通風格壁畫，畫中布倫森比出他的三指手勢，並配上尼克隊的隊徽。

當球迷經過這幅與「布希維克街頭藝術計畫」（Bushwick Collective）共同創作的作品時，都難以掩飾心中的興奮；一位球迷高喊「尼克隊加油」，另一人則說「這是屬於我們的一年！」

傑森表示，這份喜悅極具感染力，尼克隊打進總決賽並奪冠，絕對有助於凝聚整座城市。