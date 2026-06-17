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堪州12歲男孩 發現8500萬年前海洋生物化石

編譯莊瑞萌／即時報導
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堪薩斯州一名11歲男孩在地質俱樂部校外活動中尋找化石時，意外發現一具長達15英尺...
堪薩斯州一名11歲男孩在地質俱樂部校外活動中尋找化石時，意外發現一具長達15英尺的海王龍(tylosaurus)海生爬蟲類化石，距今約8500萬年。圖為海王龍(tylosaurus)復原圖。(路透)

堪薩斯州一名11歲男孩在地質俱樂部校外活動中尋找化石時，意外發現一具長達15英尺的海王龍(tylosaurus)海生爬蟲類化石，距今約8500萬年。經三次額外挖掘，他與同伴幾乎完整出土了這隻白堊紀海洋霸王的頭骨與多數骨骼。

根據紐約郵報(NY Post)報導，2025年9月，當時年僅11的柯賓．布拉德(Corbin Bullard)與塞奇威克郡4-H地質俱樂部(Sedgwick County 4-H Geology Club)成員前往家鄉克利爾沃特(Clearwater)附近的一處採石場，他在岩石中發現了幾塊突出的巨大脊椎骨。布拉德受訪時說，「我不知道那是什麼，但我知道那是很大的東西。」在另外三次挖掘行程中，布拉德與俱樂部成員小心翼翼地挖出了幾乎完整的一具海王龍化石，這是一種在白堊紀(Cretaceous Period)時期統治海洋的巨大海生爬蟲類。

這具化石長度超過15英尺，從這種動物巨大的頭骨到大部分骨骼都保存完好。根據研究人員對標本所在岩層「煙山白堊段」(Smoky Hill Chalk)的年代測定，這種古代掠食者生活在大約8200萬至8700萬年前。該區段蘊藏豐富化石、橫跨堪薩斯州部分地區。這項發現出自一處商業採石場，工作人員經常削去一層層岩石，讓埋藏數百萬年的遺骸露出表面。在布拉德這項發現之前，俱樂部成員多半只發現鯊魚牙齒和魚類化石。

布拉德現年12歲，即將升上七年級。他計劃於7月在塞奇威克郡博覽會上展示這具化石的頭骨。他說，「我希望評審會說，這件作品看起來很出色，而且我們在它身上花了很多心力。」

精華 FAQ

  • 他是在參加塞奇威克郡4-H地質俱樂部的校外採石活動時，於克利爾沃特附近的商業採石場中發現化石，當時先看到幾塊突出的巨大脊椎骨。

  • 這具海王龍化石長度超過15英尺，從巨大的頭骨到多數骨骼都保存良好，經過三次額外挖掘後，幾乎完整地被出土。

  • 現年12歲的布拉德計劃在七月於塞奇威克郡博覽會上展示這具化石的頭骨，希望評審能看見作品的完整度與他們投入的努力。

堪薩斯州

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