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紐約哈德遜廣場這幅街頭壁畫 會隨人的行走「流動」

編譯尤寶琪／即時報導
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圖為紐約哈德遜廣場。(記者范航瑜／攝影)
圖為紐約哈德遜廣場。(記者范航瑜／攝影)

一幅名為「都市流動」(Urban Flow)的大型街頭壁畫，將哈德遜廣場Little Sixth Avenue和Dominick Street的交叉口，變成了一條色彩斑斕、彷彿隨著行人流動而律動著的絲帶。這幅由藝術家達西克．費爾南德斯(Dasic Fernández)創作、佔地6000平方英尺的藝術作品，在本州由哈德遜廣場商業改進區(Hudson Square Business Improvement District，HSBID)揭幕，並成為即將開放的哈德遜廣場廣場的中心地標。

這幅壁畫在乍看之下，像是一幅潑灑在街上的抽象畫；但仔細觀察後你會發現，它的設計靈感其實是來自行人的活動；寬闊且色彩鮮豔的色帶，模仿人們在公共空間中自然流動和聚集的方式，粗細和方向不斷變化。

▲ 影片來源：IG＠hudsonsquarenyc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

出生於智利但生活和工作都在紐約的費爾南德斯和他的團隊直接把哈德遜廣場的街頭當作畫布，直接創作；他們在6月2日到5日，花費四天時間，給這幅街頭創作塗上了最後的幾層油漆。包括當地工人和BID團隊成員在內的社區志工，也幫助完成了這個計畫。

這件藝術作品旨在要讓哈德遜廣場(Hudson Square Plaza)更有吸引力；哈德遜廣場是一個全新佔地6000平方英尺的公共聚會場所，將於2026年夏季晚些時候開放。該廣場是旨在打造更適合步行公共空間的大型項目的一部分。哈德遜廣場所在的街區曾經以工業為主，如今已發展成為曼哈頓最繁忙的辦公和住宅區之一。

根據HSBID總裁兼執行長卡拉西克(Samara Karasyk)介紹，該​​計畫的目標是讓社區最繁忙的入口之一更具吸引力； 「『都市流動』將為社區最繁忙的入口注入更多活力和色彩，吸引遊客體驗我們街道的創意能量，」卡拉西克在一份聲明中指出，「達西克引人注目的藝術作品為新廣場鋪上了一層美麗的地毯，將春街公園(Spring Street Park)延伸成一個充滿活力的戶外客廳，激發人們的想像力和交流。」

如果你將得費爾南德斯的風格有點似曾相識的感覺，那你可能見過他的其他作品。 他2021年在華埠(Chinatown)宰也街(Doyers Street)，也創作了一幅同樣引人注目的4800平方英尺瀝青壁畫。他的其他作品遍布拉丁美洲、中東及其他地區，其中包括一幅為沙烏地阿拉伯德拉伊耶季( Diriyah Season)慶典創作的43萬平方英尺的地面繪畫。

精華 FAQ

  • 它位於哈德遜廣場Little Sixth Avenue與Dominick Street交叉口，面積約6000平方英尺。作品把原本的街道路面轉化為大型公共藝術場景。

  • 靈感來自行人在公共空間中的自然移動與聚集，色帶的粗細、方向與節奏不斷變化，讓畫面看起來像隨著人流持續流動。

  • 藝術家達西克．費爾南德斯與團隊直接在街面創作，並於6月2日至5日完成最後塗裝；當地工人、BID團隊與社區志工也一同協助。

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