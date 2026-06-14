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「最後的晚餐」馬賽克 吸引全球11萬餘網友一起拼圖

編譯莊瑞萌／即時報導
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達文西(Leonardo da Vinci)名作「最後的晚餐」(The Last...
達文西(Leonardo da Vinci)名作「最後的晚餐」(The Last Supper)。(美聯社)

達文西(Leonardo da Vinci)名作「最後的晚餐」(The Last Supper)正被打造成百萬人參與的數位馬賽克。電影「達文西」製作人發起全球參與計畫，邀請各地民眾認領數位拼貼區塊，逐步拼出完整畫作。目前已有超過141國、11萬人響應。

根據Upworthy網站報導，達文西是義大利文藝復興時期最負盛名的藝術家之一，他最著名的作品之一「最後的晚餐」，描繪了耶穌基督被釘十字架之前與門徒的最後一餐。達文西於1494年至1498年初繪製這幅傑作，在完成最終版本之前，一共創作超過30個版本。他的一生，更成為製作人哈里森．鮑威爾(Harrison Powell)新電影「達文西」的主題，而作為該片與粉絲互動的環節之一，鮑威爾正在協助打造一幅由100萬人參與的「最後的晚餐」照片馬賽克。

他說，「民眾的反應相當熱烈，目前已有來自超過141個國家、總計11萬3233人參與，其中逾1萬7200人是透過親友分享而加入，每天仍有新的參與者發現這項計畫。」

鮑威爾表示，他的靈感來自達文西本人。他補充說，達文西自己也經常難以完成作品，儘管貴為天才，卻「像我們一樣，與自我懷疑、分心以及追求完美搏鬥」，鮑威爾指出，「在拍這部電影的過程中，我們開始思考：現代人要怎麼跟這樣的概念產生連結？答案就是『達文西馬賽克』，於是我們把『最後的晚餐』、拆成100萬個數位小方塊，邀請每個人認領一塊，這原本只是電影的行銷點子，後來卻變成一個更有意義的全球參與計畫。」

目前隨著一個個區塊被認領，這幅馬賽克正以數位方式逐步組裝，隨著時間慢慢呈現出完整的圖像，為世界各地的人們創造了一場參與式的體驗。

對此，鮑威爾就說，「幾百年來，大家都只能遠遠看著『最後的晚餐』。這個計畫讓人有機會走進畫裡的故事，一起幫忙把它完整呈現出來，」「現在很多線上活動讓人覺得孤單、可有可無，但在這裡，看到世界各地的人一起為一個不斷長大的共享創意體驗付出心力，真的讓人很振奮。」

精華 FAQ

  • 這是一項將達文西名作拆成百萬個數位小方塊的全球馬賽克計畫，讓世界各地民眾認領區塊，共同拼出完整畫面，形成參與式藝術體驗。

  • 報導指出，這項計畫已吸引來自超過141個國家、總計113233人參與，其中還有逾17200人是透過親友分享加入，且每天仍有新參與者。

  • 製作人哈里森．鮑威爾表示，靈感來自達文西面對自我懷疑與完美主義的掙扎，希望透過共創計畫，讓現代人更能和這位藝術家產生連結。

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