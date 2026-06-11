阿肯色州水晶橋博物館 新館啟用邁入新篇章

阿肯色州水晶橋美國藝術博物館（Crystal Bridges Museum of American Art）。(美聯社)

聽起來似乎美得讓人難以置信：在阿肯色州 的一片森林中，可以漫步在美國建築大師法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）設計的建築內，聆聽美國桂冠詩人的演講，並親睹巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）與歐姬芙（Georgia O'Keeffe）令人讚嘆的畫作；但這座藝術烏托邦確實存在，它就是水晶橋美國藝術博物館（Crystal Bridges Museum of American Art）。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，水晶橋博物館由沃爾瑪 （Walmart）創辦人山姆·沃爾頓（Sam Walton）之女、慈善家愛麗絲·沃爾頓（Alice Walton）所創立，於2011年在阿肯色州本頓維（Bentonville）揭幕；當地不僅是沃爾瑪總部所在地，也是沃爾頓家族商業王國的根基。

這座位於奧札克（Ozarks）山脈134英畝森林中的博物館，憑藉其收藏迅速贏得聲譽，館藏涵蓋凱斯·哈林（Keith Haring）等當代藝術家，及以喬治·華盛頓肖像畫聞名的托馬斯·莫蘭（Thomas Moran）與吉伯特·斯圖亞特（Gilbert Stuart）等美國畫家。

隨著6月6日11萬4000平方英尺的擴建空間正式啟用，該博物館也邁入新的篇章；此次擴建使總面積增至31.4萬平方英尺，新增兩座常設展廳、一座特展廳、教育空間、藝術工作坊、社區活動室、咖啡廳及戶外廣場。新建築更與原有結構相融合，形成一道蜿蜒穿過兩座水池及附近森林的「8」字形建築群，周邊還設有五英里長的步道與戶外雕塑供遊客探索。

這是今年美國最具代表性博物館擴建工程之一，這也是漫旅雜誌將本頓維這個以山地自行車勝地聞名的城鎮，評選為「2026年50大最佳旅遊目的地」的原因之一。

策展總監貝利（Austen Barron Bailly）表示，他們有個夢，希望轉型為美國的藝術博物館，並為這個快速發展的地區提供更多貢獻；期許水晶橋園區能成為當地乃至美國中西部心臟地帶的一座資源寶庫，將藝術、建築與自然完美融合，正如中央公園與曼哈頓第五大道的博物館群之於紐約市一般。

為慶祝即將到來的建國250周年，該博物館推出特展「美國250：共同脈絡」（America 250: Common Threads），匯集了從1776年至今的繪畫、拼布、版畫、文獻、攝影作品等。展品中既有非凡的歷史文物，如阿姆斯壯在阿波羅11號登月任務中攜帶的美國國旗，以及1788年的「聯邦黨人文集」（The Federalist Papers）複印本；也有當代作品，如墨裔美國攝影師赫南德茲（Mari Hernandez）的自畫像「殖民者」（Colonizer），該作品刻意呈現她扮男性軍人的形象。

水晶橋博物館為慶祝擴建，舉辦了開幕慶祝活動，包含舞蹈表演、藝術家現場示範、兒童活動、展廳導覽，以及林肯中心爵士樂團的系列音樂會等。博物館為免費入場，但包括「美國250：共同脈絡」在內的特展則需付費。