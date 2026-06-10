他的手工地球儀 各國領袖與好萊塢明星愛收藏

地球儀。Image by Mark Leslie from Pixabay

AI重點 文章重點整理： 重點一： 38歲工匠賴特為各國領袖與好萊塢明星製作客製地球儀。

38歲工匠賴特為各國領袖與好萊塢明星製作客製地球儀。 重點二： 他是英國僅存六位地球儀製作者之一，技藝面臨失傳危機。

他是英國僅存六位地球儀製作者之一，技藝面臨失傳危機。 重點三：賴特同時修復古董地球儀，並以現代技術提升新作精確度。

一位曾為北美各國領導人和好萊塢 演員製作地球儀的工匠稱他的工作是一種「榮幸」。38歲的賴特(Jonathan Wright)從事地球儀製作已有15年，但他表示不能透露任何一位名人客戶的名字。

他在英國赫特福德郡(Hertfordshire)比沙普斯托福(Bishop's Stortford)附近的一個文化遺產與工藝中心的Grandey's Place中，接受地球儀客製訂單。

據傳統工藝倡導組織「遺產工藝」(Heritage Crafts)，他是英國僅存的六位地球儀製作者之一。賴特表示，他的工藝之所以瀕臨失傳，「是因為它需要多種不同技能的融合才能創造出如此精美的物件」。

他補充指出：「我知道我現在所做的工作，既能為古老的地球儀增添價值，又能通過製作新的地球儀延續這項傳統⋯⋯而且我還能成為這段重要歷史的一部分，這讓我感到無比欣慰。」

他目前正在修復一對19世紀初由一位名叫牛頓的英國製錶師所製作的地球儀，這位製錶師是「科學之父」艾薩克．牛頓爵士(Sir Isaac Newton)的親戚。

賴特說，這對地球儀原本應該擺放在圖書館裡，用來學習地理、天文、三角學和數學。

賴特在大學時學的是工程設計，他說自己是在看到一則地球儀製作學徒的招聘廣告後「偶然」進入了這個行業。這份學徒廣告引起了他的好奇心，因為「地球儀充滿了神秘和未知⋯⋯我百思不得其解，這些如此熟悉的物體究竟是如何製作出來的」。

雖然「地球儀的製作工藝基本上在過去四五百年間並沒有改變」，但得益於現代科技，如今的地球儀卻是「迄今為止最精確的」。

這份職業也讓他能夠在創作的同時進行思考，賴特補充道：「世界大部分地區都是海洋，而這一點，你光看地圖冊是體會不到的。」

賴特因其對地球儀製作的貢獻，於2016年被授予英國皇家地理學會會士(Fellowship of the Royal Geographical Society)資格，並曾亮相英國廣播公司(BBC)的「修理店」(Repair Shop)節目。

他專門於為「有興趣透過地圖探索自身故事的個人」製作「定制地球儀」，同時也為各個機構和博物館提供服務。

他目前正在修復「在某人家閣樓中發現的」一個「非常特別」的1700 年代的地球儀；賴特表示，將需要數年時間才能恢復這個地球儀，因為「每個小細節都非常重要」。