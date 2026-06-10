他的手工地球儀 各國領袖與好萊塢明星愛收藏
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一位曾為北美各國領導人和好萊塢演員製作地球儀的工匠稱他的工作是一種「榮幸」。38歲的賴特(Jonathan Wright)從事地球儀製作已有15年，但他表示不能透露任何一位名人客戶的名字。
他在英國赫特福德郡(Hertfordshire)比沙普斯托福(Bishop's Stortford)附近的一個文化遺產與工藝中心的Grandey's Place中，接受地球儀客製訂單。
據傳統工藝倡導組織「遺產工藝」(Heritage Crafts)，他是英國僅存的六位地球儀製作者之一。賴特表示，他的工藝之所以瀕臨失傳，「是因為它需要多種不同技能的融合才能創造出如此精美的物件」。
他補充指出：「我知道我現在所做的工作，既能為古老的地球儀增添價值，又能通過製作新的地球儀延續這項傳統⋯⋯而且我還能成為這段重要歷史的一部分，這讓我感到無比欣慰。」
他目前正在修復一對19世紀初由一位名叫牛頓的英國製錶師所製作的地球儀，這位製錶師是「科學之父」艾薩克．牛頓爵士(Sir Isaac Newton)的親戚。
賴特說，這對地球儀原本應該擺放在圖書館裡，用來學習地理、天文、三角學和數學。
賴特在大學時學的是工程設計，他說自己是在看到一則地球儀製作學徒的招聘廣告後「偶然」進入了這個行業。這份學徒廣告引起了他的好奇心，因為「地球儀充滿了神秘和未知⋯⋯我百思不得其解，這些如此熟悉的物體究竟是如何製作出來的」。
雖然「地球儀的製作工藝基本上在過去四五百年間並沒有改變」，但得益於現代科技，如今的地球儀卻是「迄今為止最精確的」。
這份職業也讓他能夠在創作的同時進行思考，賴特補充道：「世界大部分地區都是海洋，而這一點，你光看地圖冊是體會不到的。」
賴特因其對地球儀製作的貢獻，於2016年被授予英國皇家地理學會會士(Fellowship of the Royal Geographical Society)資格，並曾亮相英國廣播公司(BBC)的「修理店」(Repair Shop)節目。
他專門於為「有興趣透過地圖探索自身故事的個人」製作「定制地球儀」，同時也為各個機構和博物館提供服務。
他目前正在修復「在某人家閣樓中發現的」一個「非常特別」的1700 年代的地球儀；賴特表示，將需要數年時間才能恢復這個地球儀，因為「每個小細節都非常重要」。
賴特是一名手工地球儀製作者，接受客製訂單，也替機構與博物館服務。據稱曾為北美領袖與好萊塢明星製作，但他不透露任何名人客戶姓名。 他表示，地球儀製作需要多種技能融合，才能做出精美成品，因此學習門檻高、傳承不易。英國目前僅剩六位地球儀製作者，使這門工藝更顯珍貴。 他正在修復一對十九世紀初的地球儀，原本用於圖書館教學。另有一個在閣樓發現的十八世紀地球儀也待修復，因細節繁多，預估需多年才能完成。
精華 FAQ
賴特是一名手工地球儀製作者，接受客製訂單，也替機構與博物館服務。據稱曾為北美領袖與好萊塢明星製作，但他不透露任何名人客戶姓名。
他表示，地球儀製作需要多種技能融合，才能做出精美成品，因此學習門檻高、傳承不易。英國目前僅剩六位地球儀製作者，使這門工藝更顯珍貴。
他正在修復一對十九世紀初的地球儀，原本用於圖書館教學。另有一個在閣樓發現的十八世紀地球儀也待修復，因細節繁多，預估需多年才能完成。
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