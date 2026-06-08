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佛州雕塑家將最愛的梨子 打造兩輪工具橫越美國

編譯尤寶琪／即時報導
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示意圖。Image by Richard Duijnstee from Pixa...
示意圖。Image by Richard Duijnstee from Pixabay

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛州雕塑家格魯比以最愛梨子為靈感打造梨形摩托車。
  • 重點二：他用木條和鋁罐包覆170cc摩托，展開橫跨美國旅程。
  • 重點三：這輛奇特座駕沿途吸睛，還成為他展示雕塑作品的舞台。

梨子是雕塑家安德魯．格魯比(Andrew Glubbey)最愛的水果；因此，當這位佛羅里達州本地人想要一輛獨一無二的座駕時，理所當然的就以梨子這個甜美的水果為靈感，打造出一輛「梨形座駕」。

然而，用木條和鋁罐圍繞著他的Genuine Hooligan 170cc摩托車搭建一個梨形結構，只是挑戰的一半；另一半則是要騎著這輛「梨形座駕」從大西洋一路開到另一端的太平洋。

「我真的很喜歡梨子的形狀。我一直都很喜歡吃梨子。它就像一個長著小腦袋的蘋果。它是外形最有趣的水果之一，而且我覺得它的形狀非常討喜。它豐滿圓潤，彷彿在微笑，」格魯比在接受「Road & Track」雜誌採訪時說道。

這位來自佛羅里達州梅里特島(Merritt Island)的年輕人，對長途自駕遊並不陌生；他在2025年駕駛著一輛以小型貨車為基礎打造，並以自己名字命名的藝術車，載著同伴們橫跨了美國；可是2026年的油價讓他不得不重新考慮自己的計畫。但格魯比並沒有因此取消他的夏季旅行，而是將交通工具換成了更有效率的兩輪摩托車。

「說實話，最初只是想省油錢。我在佛羅里達有一輛巴士，並想去旅行。我算了算開巴士去華盛頓要花多少錢。西海岸的油價大概是每加侖6到7元。來回大概要花掉我3000美元，」格魯比說，「我就想，肯定有更好的辦法。而且我不怕弄髒自己，也不怕淋濕自己。」

離開佛羅里達州的家後，格魯比一路向北騎，來到喬治亞州；他的計畫是在抵達太平洋西北地區之前，沿途盡可能多地遊覽一些城市。格魯比承認，需要一些時間來適應摩托車，但風吹過梨形車身和頭盔的感覺很讚。

格魯比指出：「我有點驚訝這輛兩輪車居然這麼容易開，我希望能夠激勵其他人也騎摩托車去體驗一下。這讓從一座城市到另一座城市變得更容易，而且在城市裡休息也很方便。」

格魯比的橫跨美國之旅不僅是為了觀光，這樣做同時也為他提供了展示作品的機會；格魯比的愛好是雕塑，且一直以來都是專注在汽車雕塑上。

「這輛車幾乎只收到了非常好的反響。我以前開過很多奇怪的車，尤其是慢速行駛的時候，特別容易惹惱別人，」格魯比指出，「但這輛車，就算我騎得很慢，但當人們超車的時候，他們都會豎起大拇指，或者友好地按喇叭⋯⋯這是我創作過的所有車裡，開起來最得人喜歡的一輛。」

精華 FAQ

  • 因為梨子是他最喜歡的水果，他特別迷戀梨子的形狀與氣質，認為它像微笑的果實，因此決定以梨子作為整體設計靈感。

  • 最初主要是為了省油錢。面對高昂油價，他認為開巴士旅行成本過高，所以改騎更省油的兩輪摩托車完成長途行程。

  • 它大多獲得正面回應，雖然慢速行駛可能造成影響，但超車的人常會豎起大拇指或按喇叭致意，讓他覺得非常友善。

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