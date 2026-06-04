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時報廣場颳亞洲風 泡泡馬特將與潮玩Top Toy重組零售版圖

編譯尤寶琪／即時報導
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一股友善的亞洲風潮正在填補近期時報廣場(Times Square)運動服飾和珠寶...
一股友善的亞洲風潮正在填補近期時報廣場(Times Square)運動服飾和珠寶店撤離後留下的零售空間空缺。(美聯社)

一股友善的亞洲風潮正在填補近期時報廣場(Times Square)運動服飾和珠寶店撤離後留下的零售空間空缺。

其中規模最大、即將開幕的一家店，就是位於百老匯大道(Broadway)1540號Vornado商場內的泡泡瑪特(Pop Mart)；這家由中國企業擁有的、以生產怪誕卻又可愛的「拉布布」(Labubu)玩偶而聞名的玩具品牌，即將於此開設一家佔地7000平方英尺的旗艦店。另一家中國品牌TopToy也將在位於百老匯大街1515號、SL Green一個佔據2000平方英尺醒目角落的開設一家店。

除了他們之外，中國品牌名創優品(Miniso)駐進了時報廣場5號；日本玩具收藏品牌Tamashi Nations則是駐紮在百老匯1500號；自稱為「K-Pop 廣場」的韓國卡通人物Line Friends則是選擇駐進百老匯1515號；中國連鎖飲料店喜茶(Hey Tea)則是入駐百老匯1565號。

新簽訂的租約填補了時報廣場在第七大道(7th Ave) 和百老匯大道所構成的雙「領結」(bowtie)區域，這個區域的店面之前都被包括Express、施華洛世奇、Oakley、雷朋和MAC等老牌零售品牌所佔據；這些新奇商品店或許更能吸引那些穿梭在充滿了打扮成各種角色人物的時報廣場人群中的家庭。

與公司同事沙洛姆(Michael Shalom)一同代表名創優品與TopToy進行談判的高緯環球(Cushman & Wakefield)零售租賃業務的傳奇人物波德爾(Joanne Podell)，對這股亞洲趣味玩具熱潮表示：「這是一種趨勢。」她指出，這些產品並非兒童專屬，「成年人也在收藏。且它們能讓人會心一笑」。

新品牌的入駐也讓房東們欣喜不已。據時報廣場消息人士透露，PopMart位於百老匯大道1540號的多層店鋪，其一樓租金高達每平方英尺2000元；喜茶的年租金則要400萬元，相當於每平方英尺1673元，令人咋舌。

AI摘要

文章摘要整理：

時報廣場在傳統零售撤出後，迎來泡泡瑪特、TopToy、名創優品與喜茶等亞洲品牌進駐，潮玩與新奇商品正重塑當地商圈版圖。

精華 FAQ

  • 因為運動服飾與珠寶等傳統店面撤出，留下多個零售空間空缺，亞洲潮玩、飲品與卡通品牌趁勢承租，補上了時報廣場的商業版圖。

  • 泡泡瑪特將在百老匯1540號開設7000平方英尺旗艦店，規模最大；TopToy則在1515號角落店開店，面積約2000平方英尺。

  • 新租約不僅快速填補空置，也帶來高額租金收益，例如泡泡瑪特與喜茶租金都相當可觀，顯示房東樂見亞洲品牌提升商圈活力。

百老匯 時報廣場

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