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粗獷主義建築正席捲社群媒體 成打卡熱點

編譯周靜芝/即時報導
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倫敦巴比肯中心（Barbican Centre）湖畔露台。(美聯社)
倫敦巴比肯中心（Barbican Centre）湖畔露台。(美聯社)

自2010年社群平台Instagram推出以來，人們的動態消息已產生巨大變化。過去的貼文，即使經過濾鏡處理，仍能讓人一窺日常生活；但如今，人們傾向只分享自己的輝煌成就，當然還有他們的假期。

歐洲新聞台（Euro News）報導，人們不僅前往相同地點，甚至拍下一模一樣的照片；正因如此，會在希臘聖托里尼島伊亞（Oia）的藍色圓頂附近，或日本嚴島神社的海上鳥居旁，看到長長排隊人龍，只為拍下一張「完美」的照片。巴塞隆納甚至在聖家堂外設置了專屬自拍區，以避免與當地居民發生衝突。

然而，一股新趨勢正席捲Instagram，而這並非一般人所認為的賞心悅目畫面，登場的是，粗獷主義（brutalist）建築。

這些在二戰後湧現、以未經修飾的混凝土、生鐵或磚石為主的簡約建築，雖非社群媒體的熱門素材，卻仍吸引大批遊客湧向前共產國家尋找其蹤跡。

斯科普里（Skopje）粗獷主義建築迷的夢想之地

北馬其頓（North Macedonia）首都斯科普里正是這股趨勢下的熱門地點之一。1963年一場大地震摧毀該市80%的建築，來自世界各地的建築師紛紛前來參與重建工作，造就了多種粗獷主義風格的建築。

斯科普里當地居民喬治艾娃（Aleksandra Georgieva）僅在兩個月前推出一場「小費隨意」（tip-what-you-can）的粗獷主義建築步行導覽，只因她想與遊客分享自己對這種建築風格的熱愛。

她在最近一次導覽中表示，在那段時期，馬其頓建築師為這座城市做出了巨大貢獻。她說，這是一種具爭議的建築風格，但無論喜不喜歡，這座城市在地震後確實徹底獲得重生。

以「具爭議」來形容，算是輕描淡寫。「2014年斯科普里」計畫期間，批評者主張應改建這些粗獷主義建築的外觀，賦予新古典主義風格。儘管該計畫已於2018年中止，但北馬其頓共和國政府大樓、國會大廈，以及市中心廣場周邊的許多建築，早已耗費巨資進行改建。

支持者的論點是，改造這些建築並非破壞，而是讓城市恢復到地震前的原貌。喬治艾娃對此持不同意見，她指出，當局已錯失了在地震後立即以新古典主義風格翻新斯科普里的機會；而粗獷主義已成為這座城市最重要的建築風格之一，它或許不是最受歡迎，但極具真實性與代表性，也讓斯科普里有別於其他城市。

喬治艾娃的導覽路線涵蓋了馬其頓科學與藝術學院（Macedonian Academy of Sciences and Arts）等建築，該建築雖屬粗獷主義風格，卻從日本寺廟汲取了靈感；城市貿易中心（City Trade Centre），至今仍是城市的重要組成部分；以及郵政總局總部，建築確實壯觀，前提是喜歡這種風格。

還有哪些地方能欣賞粗獷主義建築

倫敦的巴比肯中心（Barbican Centre）或許是粗獷主義建築最著名的經典之一，可透過這座表演藝術中心網站預約一場90分鐘的導覽。

亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）是另一處愛好者的熱門目的地，其中「葉里溫階梯」（Cascade Complex）堪稱亮點。若從市區驅車兩小時，還可抵達知名的奧爾戈夫射電光學望遠鏡（Orgov Radio-Optical Telescope）。

其他引領風潮的城市還包括塞爾維亞的貝爾格勒（Belgrade）與法國巴黎。

日本 社群媒體

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