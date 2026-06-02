觀賞曼哈頓懸日 下半年還有這兩天有機會

紐約市民與遊客每年有兩次機會，欣賞到被稱為「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）的天文奇觀。(美聯社)

紐約市 有一個獨特的壯麗天文街景「曼哈頓 懸日」(Manhattanhenge)，夕陽西下時，太陽軌跡與曼哈頓東西向筆直街道完美對齊，被兩側高樓大廈框住，民眾從大樓窄窄縫隙間看到落日。

「曼哈頓懸日」都是在每年夏至前後大約三個星期出現，因此形上、下半年各有一次。多年來已成為一項不容錯過的盛事，吸引攝影師及遊客在春夏兩季的黃昏走上街頭。

2026年的夏至為6月21日，上半年出現的是在5月28及29日，若然錯過了，還會在下半年的 7月11日(周六)及12日(周日)重現。

最先提出「曼哈頓懸日」一詞的是天文物理學家泰森(Neil deGrasse Tyson)，他1997年在「自然歷史」(Natural History)期刊發表文章，創造了這個術語。現在是紐約美國自然史博物館海登天文館(Hayden Planetarium) 館長的泰森說，他青少年時期的巨石陣之旅啟發了他。

身為土生土長紐約人的泰森說，科學家霍金斯(Gerald Hawkins)有關巨石陣的神秘巨石，是古代天文觀測台之說，使他意識到曼哈頓高樓林立的落日景象，與夏至日太陽光線照射在巨石陣圓心的景象極為相似。

當然與新石器時代的巨石陣不同，曼哈頓的規畫者並非有意引導太陽的運行軌跡。只是碰巧如此。

海登天文館指出，今年下半年的「曼哈頓懸日」，7月11日晚上8時20分是全日對齊，太陽彷彿懸停在建築物之間，然後緩緩沉入哈德遜河對岸新澤西州的地平線。7月12日晚上8時21分，太陽與曼哈頓街道對齊的那一刻，一半在地平線之上，一半在地平線之下。

這兩個景象都讓人有不同的觀感及感受。

正因為「曼哈頓懸日」是基於太陽軌跡與曼哈頓東西向筆直街道而形成，因此傳統的觀賞地點，都是曼哈頓東西走向的寬闊街道沿線：第14街、第23街、第34街、第42街及第57街。

愈往東走，隨著太陽照射到街道兩側的建築立面，景色就愈壯觀。在皇后區的長島市，也可以隔著東河(East River)看得到。

但要注意的是，「曼哈頓懸日」現象只持續幾分鐘，故必須抓緊時間，可以提前30分鐘到達觀賞地點。

既然是太陽軌跡與東西向筆直街道而成，其他有類似街道規畫的城市，例如芝加哥及巴爾的摩也有懸日現象。

加拿大的多倫多、亞洲的香港、台北、台中、高雄同樣欣賞得到。