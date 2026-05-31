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英國巨石陣 科學家解謎：古代真人秀競賽產物

編譯彭馨儀／即時報導
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英國巨石陣(Stonehenge)。Image by Sally Wilson ...
英國巨石陣(Stonehenge)。Image by Sally Wilson from Pixabay

科學家大膽推測，英國巨石陣(Stonehenge)可能是古代競技場，而它的建造本身就是古代的賽事。

紐約郵報報導，這座舉世聞名的世界奇蹟，難道真的是古代某種真人實境秀競賽的產物？

「我認為把這些石頭運到這裡可能本身就是運動，」「英國遺產委員會」(English Heritage)負責巨石陣維護的斯庫特(Win Scutt)向「泰晤士報」(the Times)推測，「可能是團隊合作，有競爭又有挑戰性。」

這座史前遺跡位於英國威爾特(Wiltshire)郡索爾斯伯里平原(Salisbury Plain)，始建於公元前3000年，歷時1500年分階段建成，它的功能與建造者身分一直存在爭議。

考古學家推測，遺址可能曾是神聖的墓地、療癒中心，甚至是古代天文台，因為石圈的軸線與夏至和冬至點重疊。

斯庫特表示，它也可能是英國的體育場館，人們在這裡進行力量與技巧比拼，類似於石器時代的奧運(Stone Age Olympiad)。

「我認為這裡可能辦過比賽，就像泛希臘運動會(Panhellenic Games)一樣，」他說。

大型場館理論的部分依據是遺址中發現的大量豬骨，其中許多來自遙遠的地方，這表明來自英國各地的人都來觀看比賽。

比賽的性質甚至可以解釋這些石頭是如何跨越如此驚人的距離而到達此處的。

最大的砂岩板重約25噸，是從15到20哩外的馬爾伯勒丘陵(Marlborough Downs)運來的，而重達6噸的祭壇石(Altar Stone)則來自430多哩外的蘇格蘭東北部。

考古學家溫特(Luke Winter)聲稱，巨石陣的建造不是出自善意，很可能是因為競爭，「這不僅僅是一群朋友聚在一起，可能還有較勁意味。」

斯庫特說，如果建造者來自不同的地區，這種競爭將會更加激烈。

他指出，在距離巨石陣兩哩的杜靈頓牆(Durrington Walls)遺址發現有組織的集體分工的證據，據說巨石陣的建造者曾在那裡紮營。

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