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丹麥環保藝術家「巨魔」雕塑 從戶外走進博物館

編譯周靜芝/即時報導
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十餘年來，丹麥環保藝術家湯馬斯·丹波（Thomas Dambo，圖）的木製「巨魔...
十餘年來，丹麥環保藝術家湯馬斯·丹波（Thomas Dambo，圖）的木製「巨魔」（troll）雕塑散見於世界各地，在19個國家創作了近200件作品。(美聯社)

十餘年來，丹麥環保藝術家湯馬斯·丹波（Thomas Dambo）的木製「巨魔」（troll）雕塑散見於世界各地，在19個國家創作了近200件作品。如今，這位詩人兼前嘻哈歌手將這批受北歐童話啟發的雕塑從戶外搬進室內，舉辦了他的第一場博物館展覽。

美聯社報導，位於哥本哈根郊區的方舟現代藝術博物館（Arken Museum of Contemporary Art）正舉辦名為「The Garbage Man」的展覽，敘述一群愛惡作劇的「巨魔」偷偷搬進博物館、接管並重新設計該館的故事。

丹波在位於哥本哈根附近的工作室中說，它們用垃圾堆砌出一個巨型人形，以此警醒人類不要作惡事，將垃圾丟棄在他人居住的地方。

這位46歲的藝術家自2014年開始製作他的「巨魔」，當時他為一場丹麥音樂節製作了兩座雕塑。兩年後，他在哥本哈根周邊的樹林藏了六座大型「巨魔」，這個計畫在網路上瘋傳，吸引了數百萬人瀏覽。

丹波所創作的「巨魔」-Little Tilde。(美聯社)
丹波所創作的「巨魔」-Little Tilde。(美聯社)

他表示，如果講一個將它們全部連結起來的故事，持續做十年後，大概會創作出超過100座的雕塑，而且將把世界變成他的舞台。

十二年過去，丹波已創作了近200座大型「巨魔」。他與團隊每年約會打造25座新的「巨魔」。「Long Leif」是其中最高的一座，高達43英尺，矗立在明尼蘇達州的底特律湖（Detroit Lakes）。

丹波的作品既是展覽，也像一場尋寶遊戲；他的童話創作隱藏在世界各地的森林、山巒、叢林與草原中，人們可透過線上「巨魔地圖」（Troll Map）來尋找它們的蹤跡。

有藏身於德國森林的「Little Lisa」，也有在韓國植物園悠閒休憩的「Happy Kim」。當發現這些「巨魔」時，孩子們會爬上爬下，大人們則驚嘆不已；丹波估計，每年約有500萬人造訪他的作品。

他表示，這些雕塑讓人們走出去體驗那些他們原本可能因為太懶，或缺乏創意而不願去探訪的事物；他的「巨魔」，將人們帶往世界各個角落。

丹波所創作的每個「巨魔」都有獨特的名字與設計。在方舟博物館的展覽中，他的新作靈感源自成長過程中的朋友們。該展即日起將展出至11月29日。丹波表示，這些「巨魔」有著十幾歲至二十出頭男孩們的個性，會製造混亂，就像那種會闖入博物館並將館內塞滿垃圾的壞孩子。

「巨魔」常出現在斯堪地那維亞民間傳說中，但丹波表示，他選擇以這些神話人物為媒介，目的在傳達關於廢棄物與回收利用的訊息。這位環保藝術家的雕塑幾乎完全由廢棄物與棄置材料製成，例如木棧板、舊家具與威士忌橡木桶。

他表示，博物館展覽讓他得以嘗試那些無法放置戶外的材料，包括廢棄電子產品、紙板和衣物等許多這樣的東西。

在展區一角，一個名為「Dyna Dee」的「巨魔」正蜷臥在由當地環保組織提供的近20英尺高的廢棄衣物堆上打盹。丹波希望博物館訪客在離開時，能萌生「少買一點」的念頭。

他說，這其實不是關於回收，而是關於每個人衣櫥裡的衣服，恐怕已足夠穿一輩子；這不是他的回收計畫，而是停止購物計畫。

丹波所創作的「巨魔」-Hill Top Trine。(美聯社)
丹波所創作的「巨魔」-Hill Top Trine。(美聯社)

丹麥

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