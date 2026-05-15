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全球最「纖細」摩天大樓 無死角俯瞰紐約中央公園

編譯周靜芝/即時報導
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紐約中央公園。Image by Leonhard Niederwimmer fr...
紐約中央公園。Image by Leonhard Niederwimmer from Pixabay

儘管是全球最「纖細」的摩天大樓，這座位於紐約的建築仍以驚人之姿撼動曼哈頓中城；位於西57街111號的住宅摩天大樓直入雲霄，高寬比達24:1。建築的原始占地面積（59英尺乘以75英尺）比NBA標準籃球場還要小，高度卻超過1400英尺。

建築文摘（Architecture Digest）報導，除了擁有「最纖細摩天大樓」的紀錄外，這棟建築也是西半球第二高的住宅大樓，總高度高達1428英尺，其中包含一座300英尺高的裝飾性鋼製冠頂。儘管批評者抱怨這座摩天大樓會為中央公園投下陰影，但對身處其中的人來說，建築內360度環視這片綠地的視野，無疑是一大優勢。

西57街111號的歷史

這座高聳纖細的大樓是路人瞥見「億萬富豪街」地段時首先映入眼簾的景觀，但西57街111號實際上是由兩部分組成的建築：原有的地標建築史坦威音樂廳（Steinway Hall），以及由SHoP建築事務所設計的新建高樓，後者亦被稱為史坦威大廈（Steinway Tower）。

這座十層樓高的石灰岩外牆建築建於1924至1925年間，由史坦威鋼琴公司委託興建，設計者Warren & Wetmore建築事務所以設計大中央車站而聞名。數十年來，史坦威的展售廳、辦公室及倉儲設施皆設於此，大樓內還設有一座擁有240個座位的演奏廳，該廳自1925年營運至二戰爆發前，之後改建為辦公空間。鼎盛時期，從拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）到史派克特（Regina Spektor）等眾多音樂家都曾造訪此地。

紐約市政府於2001年將該建築的外觀列為地標，並於2013年將一樓內部空間列為地標。史坦威於2013年出售此大樓，並在於此地址經營展售廳近90年後，於隔年遷出；如今大廳內仍有一架史坦威鋼琴，以此向輝煌的過往致敬。

西57街111號的建築設計

紐約市充滿渴求冒險與創新的精神，這正是大蘋果能量與雄心無與倫比的原因之一，而這種精神在城市的建築中也清晰可見，史坦威大廈正是如此。遠觀之下，這座新建築幾乎帶有未來主義的氣息，但來自SHoP與Studio Sofield的建築師與設計師，卻希望在每個可能之處呼應曼哈頓戰前「鍍金時代」的風貌，他們對昔日的紐約懷有浪漫的記憶。

建築的階梯狀輪廓，呼應了帝國大廈、克萊斯勒大廈以及史坦威音樂廳等20世紀紐約的地標建築。即便擁有鮮明的當代高度與比例，這項設計元素仍為建築輪廓增添了一絲懷舊情懷。建築外牆鋪設了赤陶磚，當風力接觸建築時，磚面會產生阻滯作用，防止其累積至足以使結構搖晃的程度。四個機械設備樓層配備外伸支撐，能引導氣流以減輕風對建築的影響，使其能達到超高建築的高度。

西57街111號的生活成本

首先，這座84層高的摩天大樓建造成本超過20億元。其次，它坐落於57街一段被稱為「億萬富豪大道」的區域，與其他高價開發項目比鄰而居，包括432 Park Avenue和Central Park Tower。但該大樓目前的待售房源價格尚未達到十億元大關，其中一套三臥室、三間半浴室的單位標價為4600萬元，而一套五臥室、六間浴室的單位則要價9800萬元。而這些數字還未計入每月管理費，僅三臥室單位的管理費就接近8000元。居住在這棟締造設計歷史的建築所帶來的吹噓權利，已包含在售價之中。

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