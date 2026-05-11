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康州教堂一扇彩繪玻璃窗 拍賣價上看200萬元

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by ewelkamag from Pixabay
示意圖。Image by ewelkamag from Pixabay

一個多世紀以來，康乃狄克州西北部溫斯特德（Winsted）第二公理會（Second Congregational）教堂內一扇繽紛的彩繪玻璃窗，讓信徒們為之驚豔。如今，這幅生動的藝術品即將登上拍賣會，有關人士透露，成交價可能高達200萬元。

史密森尼（Smithsonian）雜誌報導，這扇雙尖拱窗自1899年起便安裝於教堂的樓廳上方，名為「波伊德（Boyd）家族紀念窗」（瀑布）。這件由蒂芙尼工作室（Tiffany Studios）創作的作品，將於六月在紐約佳士得拍賣會上拍賣，所得將用於該教會的宣教與事工。

這扇彩繪玻璃窗是艾倫·萊特·波伊德（Ellen Wright Boyd）所委託製作，以紀念她的父母約翰與艾蜜莉·波伊德（John and Emily Boyd）。約翰是位歷史學家、鋼鐵大亨，曾任康乃狄克州務卿。

這扇窗的一側描繪了瀑布從褐色岩石上傾瀉而下的景象，另一側則呈現百合、鳶尾花及其他綠色植物；背景為橙色夕陽在紫色山脈後方漸漸隱入藍天。圓形頂部飾有鑲滿珠寶的金色王冠；玻璃窗下方刻有「約翰·波伊德1799-1881」與「艾蜜莉·W·波伊德1805-1842」字樣。

佳士得設計部主管圖多爾（Victoria Tudor）表示，這件作品是蒂芙尼工作室技藝精湛、情感深刻以及對色彩與光線駕馭能力的卓越典範；在蒂芙尼的作品中，以瀑布作為前景的彩繪玻璃窗極為罕見。這幅「波伊德家族紀念窗」（瀑布）是這座歷史悠久的教堂內三件蒂芙尼工作室作品之一。

蒂芙尼工作室由路易斯·康福特·蒂芙尼（Louis Comfort Tiffany）於19世紀末創立，其父親為珠寶公司蒂芙尼創辦人查爾斯·路易斯·蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）。在查爾斯的金援下，路易斯聘請了設計師與工匠，其中許多是女性，製作了吹製玻璃花瓶、鑲鉛玻璃窗、燈具、陶瓷、琺瑯、珠寶及其他裝飾品。

儘管他的團隊使用了玻璃藝術家數千年來相同工具、原料和技法，但據稱擁有全球最完整蒂芙尼工作室藏品的查爾斯·霍斯默·莫爾斯美國藝術博物館（Charles Hosmer Morse Museum of American Art）所述，路易斯將玻璃工藝提升為煥發嶄新光彩與美感的藝術。

該博物館指出，蒂芙尼工作室專精於製作乳白玻璃（又稱美國玻璃），這種玻璃與當時通用的玻璃「截然不同」；即使是一件單品，也能呈現出不同的色彩與質感，營造出宛如水流與纖維般的自然與人工形態的錯覺。某種意義上，蒂芙尼是在用玻璃作畫，而非在玻璃上作畫。

儘管蒂芙尼在19世紀末至20世紀初協助將彩繪玻璃推廣至美國，但這種藝術形式的歷史可追溯至數世紀之前；在12世紀初，一位化名「西奧菲勒斯」（Theophilus）的德國修士便撰寫了一篇詳盡的紀錄，說明如何製作彩色玻璃，並運用它們來呈現更宏大的場景。根據倫敦V&A博物館的資料，在1150年至1550年間，彩繪玻璃窗在歐洲的大教堂、住宅及公共建築中佔有顯著的地位。

拍賣 康乃狄克州

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