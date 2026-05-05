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父女檔行騙紐約藝術圈 賣假畫得手超過200萬元

編譯周靜芝/即時報導
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紐約RoGallery畫廊展出了一幅美國當代新寫實主義畫家安德魯·懷斯（Andr...
紐約RoGallery畫廊展出了一幅美國當代新寫實主義畫家安德魯·懷斯（Andrew Wyeth）畫作的贗品。美聯社

約一年前，紐約市藝術經紀人羅加爾（Robert Rogal）的私人展示間來了一位年輕女子，她似乎急於出售一件傳家寶。美聯社報導，這位自稱班科斯卡（Karolina Bankowska）的女子，帶了一幅有美國當代新寫實主義畫家安德魯·懷斯（Andrew Wyeth）簽名的裱框畫，風格酷似這位知名藝術家早期的水彩風景畫。羅加爾在好奇之下，接受了這幅畫的寄售，估計它在拍賣會上可拍得2至3萬元。他說，這幅畫的出處略顯模糊，但該女子看來頗為可信，這並非一幅顯而易見的贗品。

事實上，羅加爾現在相信那幅畫是假的。聯邦檢察官指出，這是26歲的班科斯卡與她50歲的父親厄文（Erwin Bankowski）試圖向不知情買家兜售的逾200幅精心設計的仿品之一。受騙者包括紐約市幾家最知名的藝術品拍賣行，日前這對父女對詐騙至少200萬元的指控認罪。

檢方表示，這些假畫由一名未透露姓名的共犯在波蘭偽造，通常是知名且多產藝術家，如班克西（Banksy）與安迪沃荷（Andy Warhol）較不為人知作品的複製品。其中售價最高的贗品，謊稱出自美國畫家理查德·梅休（Richard Mayhew）之手，去年十月由杜穆謝爾（DuMouchelles）拍賣行以16萬元售出。

杜穆謝爾的代表表示，他們已配合聯邦當局調查，但無權透露更多細節；其他幾家受騙的拍賣行，包括邦瀚斯（Bonhams）、富藝斯（Phillips）、弗里曼（Freeman's）及Antique Arena，均拒絕回應。

原籍波蘭的這對父女居住在新澤西州，面臨的指控包括電信詐騙以及虛假標示美洲原住民製品，後者來自他們仿製盧伊塞諾族（Luiseño）藝術家史高達（Fritz Scholder）的作品。根據聯邦法規，兩人可能面臨三年以上刑期，加上190萬元賠償金，並可能被遣返回波蘭。

班科斯卡在法庭上向法官表示，她的行為是錯誤的，她願意認罪；她的律師斯波德克（Todd Spodek）說，當事人已將超過100萬元存入託管帳戶。透過波蘭語翻譯，厄文也表達了歉意；他的律師查博威（Jeffrey Chabrowe）表示，當事人為了養家，很遺憾做出錯誤的決定。

隨著假畫醜聞在藝術圈引發震撼，專家們將此騙局描述為經典類型，普遍程度遠超業界某些人士所願意承認。紐約市立大學藝術犯罪學教授湯普森（Erin Thompson）表示，這起案件唯一不尋常之處在於造假者被逮到了。她說，人們總將藝術界視為一個充滿文人雅士的圈子，只想分享藝術的美妙之處，但市面上還充斥著更多的贗品。

檢方表示，這對父女自2020年起開始委託一名波蘭藝術家製作假畫，不僅使用古董紙張，還偽造印章附在畫作上，並冒用已倒閉畫廊的名稱，這些畫廊曾是某些藝術家可能展出作品的場所。

這些畫作的銷售沒多久便引起關注，2023年3月，藝術家斯塔普蘭斯（Raimonds Staprans）的經紀人風聞某拍賣行正在出售一幅名為「Triple Boats」的假畫。檢方表示，在經紀人聯繫該拍賣行數日後，該畫便以6萬元售予一名買家。

湯普森還發現了其他異常之處，如那幅假的懷斯畫作背面所蓋的畫廊印章，雖標示年份為1976年，卻包含一個早在1962年就已廢止的門牌號碼。或許是巧合，這枚偽造印章上印有M. Knoedler & Co.的名稱與地址；身為紐約歷史最悠久且頗受推崇的商業畫廊，Knoedler於2011年被控涉嫌從畫家波洛克（Jackson Pollock）、羅斯科（Mark Rothko）等人的偽作中牟利而關閉。

羅加爾表示，他從未將這幅號稱懷斯作品的假畫上架，部分原因在於畫作背面的印章「過於乾淨」。當他致電班科斯卡並告知她前來取回畫時，她卻再也未回應。

班克西 拍賣 紐約市

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