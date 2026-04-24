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拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

編譯陳韻涵／即時報導
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示意圖。Image by Haroldas Bagdisanka from Pi...
示意圖。Image by Haroldas Bagdisanka from Pixabay

賓州男子麥法蘭(Bill McFarland)多年來奔走各地，試圖替曾祖父留下的兩箱老舊默片尋找新家，他先後走訪古董店、博物館，甚至在上架網路平台卻乏人問津，直到一間電影數位化公司認出這批收藏的潛在價值，引薦他聯繫國會圖書館(Library of Congress)，才讓這批塵封已久的影片重見天日，其中包括目前已知史上首部科幻電影的最後一份原版默片。

紐約郵報報導，國會圖書館館員欣然接受這批捐贈，並在整理過程中，訝異地發現一部長56秒、拍攝於1897年的默片「小丑與機器人」(Gugusse et l'Automate)，這不僅是全球已知現存的唯一原版，也被公認為史上第一部科幻電影。

這兩箱影片的原主人是麥法蘭的曾祖父佛里斯比(William DeLyle Frisbee)，人稱「佛里斯比教授」(Professor Frisbee)。

19世紀末，佛里斯比以巡迴表演者的身分，走遍賓州西北部與俄亥俄州東北部的農村校舍與教堂長達30年，他的表演裝備包括手繪玻璃幻燈片、愛迪生留聲機(Edison phonograph)，以及硝酸鹽底片(nitrate film)無聲電影。

麥法蘭事後得知，這類底片極度危險，即使在水中也可能自燃爆炸。

這兩箱影片在儲藏室中沉睡數十年後，麥法蘭決心為它們找到妥善的歸宿。

麥法蘭與友人索倫森(Dan Sorensen)四處奔波卻不斷碰壁，直到國會圖書館肯定這批收藏的獨特性，才出現轉機。

佛里斯比收藏(The William DeLyle Frisbee Collection)共收錄42部影片，存放於維吉尼亞州帕卡德(Packard)園區的溫濕控制保存庫；該設施前身是冷戰時期為美國聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank)所建的地下掩體，後來改建為先進的影片保存中心，歸還政府管理。

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