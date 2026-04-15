索借畢卡索名畫數十年 畢爾包古根漢美術館又被拒

畢爾包（Bilbao）的古根漢美術館（Guggenheim）。路透

明年是西班牙巴斯克地區的格爾尼卡（Guernica）遭轟炸90周年，巴斯克政府數十年來不斷呼籲將名畫家畢卡索 的畫作「格爾尼卡」借給畢爾包（Bilbao）的古根漢美術館（Guggenheim），但收藏該畫的索菲亞王后博物館（Reina Sofía museum）近日發布報告，指出該畫太脆弱，無論什麼情況都無法移動。

歐洲新聞台（Euronews）報導，格爾尼卡長將近8公尺，重量在加上運輸的框架後超過5百公斤，1981年畫作結束四十年的海外流亡，以空運從紐約運至馬德里。從那時開始，無論誰來借都遭婉拒，這次連巴斯克政府也遭拒。

巴斯克政府表示，這件事已超出文化層面。巴斯克自治區政府主席普拉達雷斯（Imanol Pradales）希望在畢爾包的古根漢美術館從今年10月至明年6月展出格爾尼卡，紀念第一屆巴斯克政府成立90周年和格爾尼卡大轟炸90周年，巴斯克政府消息人士稱這個舉動不僅是對巴斯克人民的象徵性和政治性補償，也是向世界傳達的訊息，但索菲亞王后博物館不以為然，堅稱畫作無法承受長途運輸。

索菲亞王后博物館的修護及修復部門在近日發布的16頁報告中明確建議此次不要外借畫作，報告中鉅細靡遺描述畫作目前狀況，指出作品有各種裂紋和細小裂紋、色彩脫落及畫面缺損，若現在又要移動，恐造成新裂縫、顏料層翹起和脫落。

一部分的損壞是因為畢卡索使用的顏料，顏料非常脆弱，但技師說其他大部分的損壞來自1930年代間超過30次的搬運和從紐約運抵西班牙的過程，在那些搬運過程中，畫作為了放進運輸的容器中被捲起，因此留下痕跡；1957年時畫作保存狀況很差，人們在背面塗抹樹脂蠟，並用亞麻布和棉布條加固。

但巴斯克政府說，他們質疑的是畫作的保存方式而非目前狀態。普拉達雷斯說巴斯克的文化部長本戈西亞（Ibone Bengoetxea）向西班牙文化部長烏爾塔松（Ernest Urtasun）提出的正式請求不是詢問畫作的狀況，而是在何種情況下畫作能被搬運的說明。

索菲亞王后博物館在雙方會晤後一天就做出回覆，但沒有回答巴斯克政府的問題。本戈西亞說，政府提出的正式請求並未得到經過嚴正和深入分析就產生的回答，這是很嚴重的事，巴斯克政府強調他們願意負擔搬運畫作的所有費用，並成立專門的技術委員會協調搬遷工作。

這場僵局已引發政治危機和緊張情勢，因此次交涉正值國家和巴斯克政府權力移轉之際，格爾尼卡已成巴斯克政府的國家大事，普拉達雷斯甚至警告西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez），稱在此議題上關上大門將是一個嚴重的政治錯誤。