英國動物畫家 步行500英里募得善款近70萬元

示意圖。Image by Alicja from Pixabay

英國著名動物藝術家沃爾夫溫克爾(Hercule Van Wolfwinkle，暫譯)已為街友和毛孩募款超過70萬元。

BBC報導，今年3月，沃爾夫溫克爾步行500哩為慈善機構Turning Tides與StreetVet募款，同時每天幫動物畫肖像。

不管天氣多惡劣，沃爾夫溫克爾堅持每天走20哩，在25天時就募到近5萬元，他畫得越多，募款越多。如今他已完成超過4000幅畫作，但委託名單仍有8萬人。

沃爾夫溫克爾是藝名，本名是菲爾·赫克爾斯(Phil Heckels)，他來自英國西薩塞克斯郡(West Sussex)沃辛(Worthing)，原本是地產經紀人，從來沒有學過畫畫，一開始只是隨手畫他的愛犬，上傳至臉書(Facebook)，自創藝名，搞笑標價，沒想到網友不斷留言，「幫我家貓也畫一張！」、「可以畫我家鸚鵡嗎？」

他就只是一名素人，靠著一支筆、一疊畫紙，畫出萬人搶著要的毛孩畫像。

他的筆觸幽默帶有童趣，畫風歪歪斜斜，比例有點誇張，看起來像是孩子胡亂塗鴉。粉絲稱讚他的作品「超有趣」、「超可愛」。但他本人卻自嘲只是「拙畫」。

沃爾夫溫克爾在Instagram上發文，「這絕對是我為募款做過最艱難挑戰，但還是完成500哩。」

英國無家者組織「Turning Tides」說，「我們真的無法用語言來表達對他堅韌不拔的精神與決心的欽佩。」