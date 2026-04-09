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2500年黃金頭盔去年失竊 荷蘭博物館總算追回

編譯莊瑞萌／即時報導
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在身穿防彈衣、戴著面罩且全副武裝的警察嚴密戒護下，檢察官於荷蘭東部城市阿森(As...
在身穿防彈衣、戴著面罩且全副武裝的警察嚴密戒護下，檢察官於荷蘭東部城市阿森(Assen)的記者會上，展示這件擁有2500年歷史的「科托法尼斯蒂金盔」(Cotofenesti helmet)。歐新社

荷蘭當局2日宣布，去年在荷蘭博物館失竊、價值連城的羅馬尼亞古代金盔已成功找回。根據紐約郵報報導，在身穿防彈衣、戴著面罩且全副武裝的警察嚴密戒護下，檢察官於荷蘭東部城市阿森(Assen)的記者會上，展示這件擁有2500年歷史的「科托法尼斯蒂金盔」(Cotofenesti helmet)，該文物是羅馬尼亞達基亞(Dacia)文明最受推崇的國寶之一。

荷蘭檢察署官員法納(Corien Fahner)說，「我們感到無比欣慰，這過程就像坐雲霄飛車。對羅馬尼亞以及德倫特博物館(Drents Museum)的員工來說尤其煎熬。」在去年失竊的三只金手鐲中已有兩只尋回，這是檢方與三名在案發後不久被逮捕的嫌犯達成協議的一部分。相關案件預計將於4月下旬開庭審理。法納並表示，對最後一件手鐲的搜索工作仍將持續。

儘管文物安全歸還，但找回的金盔並非毫髮無傷，德倫特博物館館長范朗恩(Robert van Langh)在記者會上說，「金盔有輕微凹痕，但不會造成永久性損害，至於兩件手鐲則保存完好。」

這起搶案發生於去年，竊賊當時使用自製炸彈和大鐵鎚闖入博物館，根據警方事後公布的模糊監視器畫面顯示，三名嫌犯先是用大型撬棍撬開博物館大門，隨即現場發生爆炸。這起失竊案也一度引發荷蘭與羅馬尼亞兩國外交關係緊張。

羅馬尼亞司法部長馬里內斯庫(Radu Marinescu)去年曾痛批此事件是「對國家的犯罪」，並強調找回這些文物是「絕對優先的任務」。

荷蘭當局2日宣布，去年在荷蘭博物館失竊、價值連城的羅馬尼亞古代金盔已成功找回。歐...
荷蘭當局2日宣布，去年在荷蘭博物館失竊、價值連城的羅馬尼亞古代金盔已成功找回。歐新社

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