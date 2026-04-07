愚人節遭謠傳已歸西 193歲最老巨龜「還活著」

高齡193歲的陸龜「喬納森」(Jonathan)。美聯社

愚人節當天傳出世上陸地現存最長壽動物，高齡193歲的陸龜「喬納森」(Jonathan)已經死亡的消息，事後證實根本是一場子虛烏有的騙局。

美聯社報導，愚人節當天網路盛傳棲息在南大西洋島嶼聖赫勒拿(St. Helena)的喬納森不幸過世的消息，結果隔天該島公關主管狄倫(Anne Dillon)出面證實，儘管因為年邁肢體動作緩慢，但喬納森目前依然健在，並信誓旦旦強調：「這完全是一場騙局，我可以向你保證，牠現在非常健康，活得好好。」

報導指出，社群平台X有人假冒曾在聖赫勒拿島照顧喬納森的獸醫霍林斯(Joe Hollins)帳號，對外「悲痛宣布」喬納森的死訊，並重申牠「比過去任何帝國、戰事，甚至數代人類都活得更久」，消息傳開，引發外界廣泛關注，短短一天時間即累積近200萬次點閱，吸引許多網友紛紛留言表達哀悼之意。

不過霍林斯隨後透過臉書(Facebook)發文表示，自己沒有X帳號，並揭穿幕後始作俑者的惡劣企圖：「這可不是愚人節的玩笑，而是一場騙局，騙子勒索加密貨幣捐款，這是一場騙局。」

根據金氏世界紀錄(Guinness World Records)，喬納森是現存最年長的陸地動物以及史上最長壽陸龜，推測牠在1882年被帶到聖赫勒拿島已經年約50歲，當地政府2日拍下喬納森在總督官邸庭院活動的照片，證實牠安然無恙。

法國皇帝拿破崙(Napoleon Bonaparte)在1815年滑鐵盧(Waterloo)戰敗後被流放至聖赫勒拿島，直到1821年去世，也就是喬納森誕生前十年。