宣揚獨特低底盤改裝車文化 郵局發行郵票

自由手繪細條彩繪藝術家阿爾瓦拉多(Danny Alvarado，左)和他的助手Clarence Spears在他的工作室裡查看用於美國郵政總局(USPS)推出一套低底盤改裝車郵票的草圖。美聯社

美國郵政總局(USPS)宣布推出一套以低底盤改裝車(Lowrider，又稱低趴車)文化為主題的永久郵票(Forever Stamps)，向源自墨西哥裔美國人及其奇卡諾(Chicano)社區的汽車文化致敬。

低底盤改裝車文化起源於1940年代，最早盛行於加州 、亞利桑納州、新墨西哥州與德州的西語裔社群。

車主降低車身懸吊、加裝液壓系統，使車輛能夠升降、跳動或傾斜行駛，搭配鮮豔塗裝、鍍鉻細節與豪華內裝，發展出極具辨識度的街頭藝術風格。

低底盤改裝車一度被貼上犯罪或貧困的刻板印象，甚至在1980年代面臨許多反巡航(anti-cruising)法規限制，但隨著社會觀念轉變與政策鬆綁，低趴車文化逐漸被視為美國多元文化的重要象徵。

加州2024年正式廢除巡航禁令，凸顯官方態度的轉變。

這套新郵票共有五款設計，由郵政總局藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)操刀，選用攝影師門多薩（Humberto "Beto" Mendoza）與戈登（Philip Gordon）拍攝的車輛照片，並加入阿爾瓦拉多(Danny Alvarado)的細線彩繪(pinstriping)設計。

圖案涵蓋1946年款Chevrolet Fleetline、1958年、1963年與1964年款Chevrolet Impala，以及1987年款Oldsmobile Cutlass Supreme，呈現低趴車文化的經典、多元樣貌。

郵票以15枚一組的版張形式發售，面值將永久對應一盎司國內平信郵資，目前為78美分。

阿爾卡拉表示，郵票象徵國家對重要文化與成就的認可，「郵票代表的是美國最重要的事物，因此能被印上郵票意義非凡」。