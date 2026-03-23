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文物借期到 非裔歷史文化博物館整頓奴隸展

編譯莊瑞萌／即時報導
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這塊重33磅的船體木材，自博物館2016年開館以來便一直展出，借展最初為期五年，2021年延長至今年7月1日屆滿，至於遊客參觀這件文物的最後期限為3月22日。美聯社
這塊重33磅的船體木材，自博物館2016年開館以來便一直展出，借展最初為期五年，2021年延長至今年7月1日屆滿，至於遊客參觀這件文物的最後期限為3月22日。美聯社

史密森尼旗下的「非裔美國人歷史和文化國家博物館」(NMAAHC)宣布，其「奴隸制度與自由」展廳最重要的展品之一：「聖荷西非洲僕人號」(São José-Paquete de Africa)奴隸船的一塊木製殘骸，將於本月下旬撤展並送還南非，這件見證跨大西洋奴隸貿易慘痛歷史的罕見文物，即將結束在美為期近十年借展。

根據美聯社報導，這塊重33磅的船體木材，自博物館2016年開館以來便一直展出，借展最初為期五年，2021年延長至今年7月1日屆滿，至於遊客參觀這件文物的最後期限為3月22日。「聖荷西號」是一艘從莫三比克出發前往巴西的葡萄牙籍船隻，1794年12月在南非開普敦近岸觸礁沉沒，當時船上載有400多名被俘非洲人，約半數在海難中喪生，倖存者則在西開普省被再次轉賣。這艘船的殘骸於2015年被尋獲及確認，是全球首批尋回、曾造成奴隸死亡的失事船隻。

展區重點呈現「中段航程」(Middle Passage)，也就是非洲黑奴橫跨大西洋被運往美洲的死亡旅程。雖然確切數字已不可考，但根據博物館歷史副主任加杜洛(Paul Gardullo)估計，數百萬人在這段航程因惡劣環境、飢餓或疾病而失去性命。

此次展覽改版正值政治敏感時刻，川普總統於2025年3月簽署「恢復美國歷史真實與理性」(Restoring Truth and Sanity to American History)行政命令，對聯邦博物館及公園的展示內容進行審查，其中也包括「非裔美國人歷史和文化國家博物館」。對此，博物館副館長蜜雪兒·康曼德(Michelle Commander)表示，此次文物歸還完全是基於借展協議到期以及脆弱木質文物的保護需求，與現任政府的歷史審查行為無關。

她強調，「我們選擇透明公布，是因為了解到外界可能會有疑慮，但本質上是為了文物維護。」

在撤展消息傳出之前，許多遊客在昏暗的展廳內低頭沉思，來自維吉尼亞州的雷諾茲(Anehtra Reynolds)表示，展場營造的黑暗與沉重感，能讓她感受到當年受難者的痛苦與絕望。來自哥倫比亞、現居佛州南部的卡瓦哈爾(Jorge Carvajal)則表示，展覽有助於打破刻板印象，「我想說的是同理心，這會讓人更能理解他們(奴隸)的處境，至少應該如此，」他說。

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