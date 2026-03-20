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捕捉火山爆發死時慘狀 20多具受害者石膏像龐貝考古公園永久展覽

記者胡玉立／即時報導
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義大利南部那不勒斯附近的龐貝考古公園一景。美聯社
義大利南部那不勒斯附近的龐貝考古公園一景。美聯社

22具保存最完好的義大利龐貝古城（Pompeii ）火山爆發罹難者石膏模型，3月12日在龐貝古城遺址區東南部「大體育場」（Palestra Grande）首次以常設展覽方式永久展出。被學者稱為「痛苦印記」的這些石膏像，栩栩如生地重現了公元79年維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發時，龐貝居民在災難中死去的姿態與面容。

龐貝考古公園主任祖赫特里格（Gabriel Zuchtriegel）向美聯社表示，策展人希望「讓這些在火山爆發中喪生的婦女、兒童、男人，重獲尊嚴，同時讓人了解當時龐貝城究竟發生了什麼災難。」

這些石膏模型的製作方法，是將液態石膏灌注到在硬化火山灰之中屍體腐爛後留下的空隙內。這項製作技術由菲奧雷利（Giuseppe Fiorelli）在1863年發明，能忠實保存罹難者姿勢、痛苦表情和衣著細節，成為獨一無二的見證。龐貝考古公園研究團隊至今仍在使用這項技術，龐貝古城也是目前已知唯一允許提取此類證據的遺址。

公元79年維蘇威火山爆發，導致約2000名龐貝城居民喪生，整個地區死亡人數高達1萬6000人。龐貝城被火山灰掩埋，隨後又被火山碎屑流凝固。在挖掘龐貝城過程中，有上千名罹難者遺骸被發現。

永久展出的這22具遺骸模型是從遍布全城、保存最完好的遺骸中挑選出來。火山爆發當時，他們困在房屋或避難所中，被如雨般落下的浮石和火山岩掩埋，或因堆積約10呎高的火山碎屑壓垮屋頂和牆壁而喪生。

龐貝考古公園考古學家貝特薩戈（Silvia Martina Bertesago）說：「它們令人動容，讓參觀者感受到強烈的情感衝擊。」她還表示，「透過先進技術分析，我們不但得以了解他們的年齡和性別，還可以了解他們生前是否患有特定疾病或特定飲食習慣。」

這項常設展覽除了展示人類遺骸的專區，還有植物和食物等出土文物；這些文物在厚厚的火山灰和熔岩下，埋藏了數個世紀。

遊客參觀義大利南部那不勒斯附近的龐貝考古遺址。美聯社
遊客參觀義大利南部那不勒斯附近的龐貝考古遺址。美聯社

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