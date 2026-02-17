卡車司機21年打造紐約市模型 風靡抖音後走進博物館

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
曼哈頓下城。Image by Noel from Pixabay
曼哈頓下城。Image by Noel from Pixabay

一位來自紐約州北部的卡車司機，成功靠著TikTok走紅，9日起在紐約市的博物館舉辦自己的展覽，展出他精心製作的巨型紐約市木製模型，這也是該模型首次於博物館亮相。

這位名為喬．麥肯(Joe Macken)的卡車司機，在自己Z世代女兒的鼓勵下，在TikTok上秀出自己的心血之作，不但取得數百萬的點擊量，如今更是讓他有了自己的博物館展覽；這場名為「He Built This City: Joe Macken’s Model」的展覽，將於11日起在紐約市博物館(Museum of the City of New York)展出，一直持續到夏季結束。

「這是當你的愛好失控的結果，」63歲的麥肯告訴「紐約郵報」(New York Post)，表示他是在2004年開始這個計畫，靈感是來自當年一次去了皇后區博物館(Queens Museum)的一年級校外教學；在這場校外教學活動中，他們參觀了展出的紐約市全景微縮模型。

「我當時就心想，『我要自己做一個』。當我來到40多歲，並在看了一部關於紐約的紀錄片之後就開始動手了。」

麥肯從用木頭雕刻出一座洛克菲勒中心(Rockefeller Center)來展開他心中的計劃；而這個計畫，如今已擴展成為一個50英尺高，包含了約80萬座摩天大樓、公寓大樓、住宅、船隻和橋樑等等的模型。

這位住在紐約克里夫頓公園(Clifton Park)的藝術家，選擇用輕木(balsa wood)雕刻洛克菲勒中心展開自己的計劃；這座充滿藝術裝置的建築，在他小時候前來參觀其著名聖誕樹時，就深深吸引了他；最終，他運用自己的比例尺系統，將作品擴展到了整個「大蘋果」紐約市。

麥肯用廉價的硬木、膠水和保麗龍來製作模型；他表示，自己主要是依靠書籍、參考資料以及在谷歌地圖出現之前，自己去曼哈頓拍攝的照片來進行製作。

這位外送員在2010年代中期開始使用谷歌地圖之前，用得是自家的尺來測量毫米比十英尺的比例。

麥肯指出，這座城市的某些區域，像是他長大的皇后區中村(Middle Village)，根本不需要任何參考資料。

「我熟悉每一個街區：建造皇后區是我最喜歡的部分，因為我對皇后區瞭如指掌，」麥肯解釋道，「我努力讓它完全還原這座城市的真實面貌，但建造過程耗時太長，我肯定也因此在某些地方加入了自己的想像。」

紐約市 皇后區 谷歌

