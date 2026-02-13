冬奧鼬鼠姐弟吉祥物太熱門 線上、實體商店皆銷售一空

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
蒂娜（Tina）的名字是來自科爾蒂納(Cortina)，是一隻顏色較淺的白鼬，象徵冬季奧運會。圖為觀眾們在比賽終點區與奧運吉祥物蒂娜合影留念。美聯社
蒂娜（Tina）的名字是來自科爾蒂納(Cortina)，是一隻顏色較淺的白鼬，象徵冬季奧運會。圖為觀眾們在比賽終點區與奧運吉祥物蒂娜合影留念。美聯社

米蘭—科爾蒂納冬奧會上，前三名選手上台領獎牌時還會獲贈「米洛與蒂娜」的絨毛玩偶。比賽期間，這兩隻鼬鼠吉祥物在場邊加油的可愛模樣已擄獲觀眾，絨毛玩偶也熱銷一空，現在貨架上一隻難求；有粉絲開玩笑說若想入手，唯一的方法大概就是參賽並奪牌。

美聯社報導，蒂娜(Tina)的名字是來自科爾蒂納(Cortina)，是一隻顏色較淺的白鼬，象徵冬季奧運會；她的弟弟米洛(Milo)名字則來自米蘭(Milano)，是冬季帕拉林匹克運動會(Paralympic)的吉祥物，所以米洛天生少了一隻前掌，但奧運會網站介紹他學會運用尾巴，將自己的劣勢轉化為優勢。

這對鼬鼠姐弟出現在各種冬奧周邊商品上，但最受歡迎的仍是絨毛玩偶，其價格從18到58歐元(約21至69元)不等，現在米蘭主教座堂(Duomo di Milano)旁的最大官方商店以及科爾蒂納的多家門市存貨都已被搶購一空。截至11日線上商店也已售罄，T恤、連帽T恤、水壺、咖啡杯則依然有貨。

米蘭—科爾蒂納冬奧會上，前三名選手上台領獎牌時還會獲贈「米洛與蒂娜」的絨毛玩偶。...
米蘭—科爾蒂納冬奧會上，前三名選手上台領獎牌時還會獲贈「米洛與蒂娜」的絨毛玩偶。美聯社

在米蘭市中心粉絲區，觀眾可以跟兩隻吉祥物合影。來自舊金山的蜜雪兒(Michelle Chen)與布蘭達(Brenda Zhang)表示米洛與蒂娜真的很討喜，而且在比賽期間總是活力滿滿地加油，「我們真的很興奮能見到牠們。」她們的一位超迷白鼬的朋友還特別拜託帶回一隻蒂娜絨毛玩偶當禮物，「牠們真的太可愛了，而且用白鼬這種少見動物當奧運吉祥物非常特別。」

自2010年溫哥華冬奧以來一直收藏吉祥物玩偶的粉絲蘇亞雷斯(Jennifer Suarez)持續向商店詢問補貨時間，10日幸運地買到一隻小蒂娜，「我們真的很幸運，剛好趕上補貨，現在已經全沒了。」

來自南卡羅來納州的皮勒(Julia Peeler)則在為姪女尋找最後一絲希望，但表示「唯一拿到它們的方法，大概就是自己贏一面獎牌。」她已經買了一些吉祥物徽章，但不打算別在掛帶上，因為不想被人要求交換徽章，這是奧運期間相當流行的活動。她的朋友亞特金斯(Annie-Laurie Atkins)則特別喜歡米洛，因她有很多身障朋友，看到一個能代表他們的角色感到非常棒。

圖為觀眾擁抱奧運吉祥物蒂娜。美聯社
圖為觀眾擁抱奧運吉祥物蒂娜。美聯社

奧運 冬奧 南卡羅來納州

