我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

NBC女主播母親疑似深夜遭人綁架…今日5件事

米蘭冬奧遊客 有機會親睹達文西畫作修復過程

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為慶祝米蘭-科爾蒂納冬奧(Milan Cortina Olympics)下個月登場，米蘭文化部門特別開放遊客參觀修復中的達文西(Leonardo da Vinci)壁畫和天頂畫。美聯社
為慶祝米蘭-科爾蒂納冬奧(Milan Cortina Olympics)下個月登場，米蘭文化部門特別開放遊客參觀修復中的達文西(Leonardo da Vinci)壁畫和天頂畫。美聯社

為慶祝米蘭-科爾蒂納冬奧(Milan Cortina Olympics)2月登場，米蘭文化部門特別開放遊客參觀修復中的達文西(Leonardo da Vinci)壁畫和天頂畫，機會相當難得。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，這幅達文西巨型畫作內容描繪一座枝繁葉茂、花團錦簇的涼棚，存放在米蘭地標「斯福爾扎古堡」(Sforza Castle)阿塞廳(Sala delle Asse)，不過這幅畫作最終未能完成，斯福爾扎古堡文物管理員托西(Luca Tosi)指出：「1498年法國人入侵米蘭，達文西被迫逃離，此後這幅畫就被掩蓋起來。」

根據研究，法國統治時期，城堡被改建為軍營，覆蓋天花板和部分牆面的壁畫也被石膏覆蓋，直到上世紀初，修復人員將石膏移除，重新著色還原原作，這幅畫作才重見天日，不過目前仍被近20呎高鷹架遮蓋進行修復，托西(Luca Tosi)指出：「達文西研究學者不會將這幅畫作視為真正的達文西作品，而是將其視為一幅經過重繪的達文西作品，用通俗的話來講，更像一幅贗品。」

斯福爾扎古堡特別開放遊客自2月7日至3月14日止，可短暫登上鷹架，觀看修復人員使...
斯福爾扎古堡特別開放遊客自2月7日至3月14日止，可短暫登上鷹架，觀看修復人員使用沾有去離子水的日本宣紙，逐步清除滲入牆面的鹽分，清潔壁畫表面的作業。美聯社

本屆冬奧聖火盆設計靈感正來自達文西這位天才，印證達文西對米蘭文化藝術的深遠影響，加上2月6日至22日，冬奧聖火在米蘭的森皮奧內公園(Sempione Park)燃燒，同樣位在公園內的斯福爾扎古堡特別開放遊客自2月7日至3月14日止，可短暫登上鷹架，觀看修復人員使用沾有去離子水的日本宣紙，逐步清除滲入牆面的鹽分，清潔壁畫表面的作業。

米蘭文化局長薩奇(Tomasso Sacchi)直言：「最困難的地方在於達文西的畫作非常精細，有些地方需要打磨，有些地方比較脆弱，因此修復作業必須一公分(約0.3937吋)、一公分進行，極其細緻謹慎。」值得一提的是，這幅畫作對於樹葉等植物物種的研究十足印證達文西的科學精神：「能夠欣賞到另一件達文西作品，親身感受這位歷史上舉足輕重的大師對各種知識的非凡奉獻，真是令人激動。」參觀修復活動結束後，斯福爾扎古堡將再次關閉18個月，繼續完成修復工程。

這幅達文西巨型畫作內容描繪一座枝繁葉茂、花團錦簇的涼棚，存放在米蘭地標「斯福爾扎...
這幅達文西巨型畫作內容描繪一座枝繁葉茂、花團錦簇的涼棚，存放在米蘭地標「斯福爾扎古堡」(Sforza Castle)阿塞廳(Sala delle Asse)，不過這幅畫作最終未能完成。美聯社

冬奧 華盛頓郵報 日本

上一則

這款無線雪鏟 能與家中常用工具電池相容

延伸閱讀

拍馬屁？羅馬教堂壁畫天使 撞臉義總理 文化部介入調查

拍馬屁？羅馬教堂壁畫天使 撞臉義總理 文化部介入調查
ICE擬助冬奧維安 義大利反彈 米蘭市長：不歡迎「殺人兵」

ICE擬助冬奧維安 義大利反彈 米蘭市長：不歡迎「殺人兵」
不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生

不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生
三高族群「喘、悶、腫」 恐慢性心衰竭 須把握可逆轉時機

三高族群「喘、悶、腫」 恐慢性心衰竭 須把握可逆轉時機

熱門新聞

許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE
NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人