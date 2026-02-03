米蘭冬奧遊客 有機會親睹達文西畫作修復過程

為慶祝米蘭-科爾蒂納冬奧(Milan Cortina Olympics)下個月登場，米蘭文化部門特別開放遊客參觀修復中的達文西(Leonardo da Vinci)壁畫和天頂畫。美聯社

根據華盛頓郵報 (Washington Post)報導，這幅達文西巨型畫作內容描繪一座枝繁葉茂、花團錦簇的涼棚，存放在米蘭地標「斯福爾扎古堡」(Sforza Castle)阿塞廳(Sala delle Asse)，不過這幅畫作最終未能完成，斯福爾扎古堡文物管理員托西(Luca Tosi)指出：「1498年法國人入侵米蘭，達文西被迫逃離，此後這幅畫就被掩蓋起來。」

根據研究，法國統治時期，城堡被改建為軍營，覆蓋天花板和部分牆面的壁畫也被石膏覆蓋，直到上世紀初，修復人員將石膏移除，重新著色還原原作，這幅畫作才重見天日，不過目前仍被近20呎高鷹架遮蓋進行修復，托西(Luca Tosi)指出：「達文西研究學者不會將這幅畫作視為真正的達文西作品，而是將其視為一幅經過重繪的達文西作品，用通俗的話來講，更像一幅贗品。」

本屆冬奧聖火盆設計靈感正來自達文西這位天才，印證達文西對米蘭文化藝術的深遠影響，加上2月6日至22日，冬奧聖火在米蘭的森皮奧內公園(Sempione Park)燃燒，同樣位在公園內的斯福爾扎古堡特別開放遊客自2月7日至3月14日止，可短暫登上鷹架，觀看修復人員使用沾有去離子水的日本 宣紙，逐步清除滲入牆面的鹽分，清潔壁畫表面的作業。