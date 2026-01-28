21件「舊金山之心」雕塑 展後將拍賣捐作公益

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
舊金山渡輪大廈(Ferry Building)。Image by Andreas from Pixabay
舊金山渡輪大廈(Ferry Building)。Image by Andreas from Pixabay

2026年舊金山之心」(Hearts in San Francisco)展覽，即將於31日在渡輪大廈(Ferry Building)揭幕，展出20件獨具匠心的雕塑作品，為即將登場的年度舊金山綜合醫院(San Francisco General Hospital)慈善拍賣會熱場。

由灣區(Bay Area)藝術家所設計的心型雕塑展，將展出至2月11日，隨後在2月12日於拍賣會上，由舊金山綜合醫院基金會(S.F. General Hospital Foundation)進行拍賣。

「舊金山之心」始於2004年，如今已成為舊金山最知名的募款活動之一；這些拍賣出的雕塑，可在市政廳、醫院和企業的大廳、公共道路以及私人住宅中看見身影。

2026年的「舊金山之心」雕塑作品，主題包括了金門大橋(Golden Gate Bridge)、蘇特洛訊號塔(Sutro Tower)和卡斯楚劇院(Castro Theatre)等地標建築，以及日落、自然風光、幾何圖案和抽象圖像等；基金會已將2026年的產出作品圖片發佈在網路上，並開始接受競標。

其中十六顆心型雕塑，將會在大樓中央渡輪碼頭入口附近展出，另外四顆心則將放置在鐘樓東側市場入口附近；第二十一顆心雕塑則將擺在One Sansome的溫室展出，供公眾競標。

展覽時間為每日上午7點至晚上8點，於為在市場街(Market Street)街尾的渡輪大廈展出；拍賣會將於2月12日將舉行，拍賣所得將全數捐贈給舊金山總醫院。

基金會同時還會在網站上還出售其他心形雕塑，尺寸從16英寸高、20磅重的桌面擺件到5英尺高、400磅重的巨型雕塑不等。

雖然過去籌款活動中的許多心形雕塑都被私人收藏，但基金會已發布地圖，標明了許多公共展示地點。其中最著名的，就是位於鮑爾(Powell)和郵政街(Post)交匯處，傳奇歌王托尼班尼特(Tony Bennett)的「America's Greatest City by the Bay」雕塑。

