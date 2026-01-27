1:1比例「重建」紐約市 數千遊戲玩家投入浩大願景

紐約曼哈頓。Image by Frank Winkler from Pixabay

YouTube 創作者及「建造地球」（Build The Earth）專案負責人MineFact，近日在沙盒（sandbox）遊戲「我的世界」（Minecraft）平台分享了迄今規模最大、細節最精緻的城市重建作品。創作者發布了團隊建造進度的影片，目前已完成下曼哈頓 區大部分區域。這項1:1比例的建造計畫最初由50至80名玩家同步協作，面積近270平方英里，部分區域為確保與現實精確吻合而多次重建。

源自孩子在沙坑中隨興玩耍的概念，「我的世界」與「動物森友會」這類沙盒遊戲，是種自由度高、創造性強與開放的遊戲模式，玩家不受傳統劇情限制，可自由探索、隨意建造、砍伐樹木、規劃地形，透過遊戲中的物件製造獨創物品，「愛怎麼玩就怎麼玩」。

Toms Hardware網站報導，該團隊目前已完成多個區域的重建，包括自由女神像所在的自由島、諾荷（NoHo）、蘇荷（SoHo）、諾利塔（Nolita）、包厘街、小義大利區、唐人街、雙橋（Two Bridges），以及除金融區外Canal街以南所有街區。

「建造地球」計畫由另一YouTube創作者PippenFTS發起，夢想是在「我的世界」中以1:1比例重現整個地球。這項浩大工程匯集了45支團隊，規模從數人到數千人不等，齊心協力以街區為單位逐步實現願景；目前BTE紐約市 團隊以逾3719名成員規模居冠。

該計畫不僅是一次性建造，團隊更多次重建特定區域以確保「我的世界」版紐約市的精準度。MineFact團隊在影片中表示，多年來他們領悟到細節的重要性，當一名紐約市玩家登入遊戲時，發現陽台上的花盆與現實位置完全吻合，那一刻才稱得上完美，「玩家們的驚喜反應是無價的」。

儘管進展顯著，團隊目前僅觸及這項可能耗時數十年的工程冰山一角。已完成區域主要集中於曼哈頓下城，但曼哈頓其他區域亦頗具成果；皇后區及布魯克林部分區域進展順利，僅布朗士區與史坦頓島目前仍未啟動。

正因如此，該團隊持續招募志願者加入建構行列，有興趣者可造訪Build The Earth NYC官網獲取更多資訊。