琥碧戈柏扮「蒙娜麗莎」肖像 高掛紐瓦克機場航廈

琥碧戈柏。（美聯社）

新澤西紐瓦克自由國際機場舉辦「哪個出口？新澤西州 精神」（What Exit? The New Jersey Spirit）機場裝置藝術展覽，在A航廈的牆面上高掛多位影視名人的黑白肖像，其中演員琥碧戈柏扮成經典名畫「蒙娜麗莎」；展覽展出土生土長新澤西人及移居該州的傑出人士，琥碧戈柏說展覽驕傲地展示新澤西的本土人才。

NJ.com報導，展覽17日舉行開幕典禮，在航廈內走道的灰色牆面上掛了19幅黑白肖像，包括歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）、歌手邦喬飛（Jon Bon Jovi）、饒舌歌手皇后拉蒂法（Queen Latifah）、演員丹尼狄維托（Danny DeVito）及其他入選新澤西名人堂者。

「哪個出口？」是新澤西州居民以新澤西高速公路為參考點，詢問彼此住在哪裡時的問句。

琥碧戈柏在曼哈頓 出生，但她長年住在西奧蘭治（West Orange），她在扮成蒙娜麗莎的肖像中不僅穿著義大利 文藝復興時期的衣服、梳同樣的髮型，眼神也和蒙娜麗莎一樣神秘。該肖像由攝影師懷特（Timothy White）所拍，是琥碧戈柏2009年為Poise失禁墊所拍攝的廣告，該廣告找來許多名人扮成歷史上知名的女子，以直白的語言希望讓失禁去汙名化。

琥碧戈柏出席了開幕典禮，她說照片是一系列非凡的作品。參與開幕式主持的新澤西州州長夫人墨菲（Tammy Murphy）說，肖像的主角都是新澤西的傑出人物，她希望展覽有正向呈現他們，讓他們在新澤西州獲得應有的讚嘆。

懷特在新澤西州利堡（Fort Lee）出生，現居於洛杉磯，他說他在發現自己拍攝過的許多名人都來自新澤西後，萌生舉辦這個展覽的想法。

來自科羅拉多州的米勒（Roberto Miller）和摩斯（Erika Moss）在等待轉機前往紐奧良時欣賞了演員約翰屈伏塔（John Travolta）穿著深色大衣漫步在下雪的波士頓公園內的照片；約翰屈伏塔來自新澤西州恩格爾伍德（Englewood）。

新澤西州博登敦的居民瑪麗莎（Marisa Parrilla）和丈夫克里斯（Chris Parrilla）在展覽開幕當天就欣賞了那些肖像。克里斯說在機場能看到藝術品是很棒的點子，瑪麗莎則說，看到這麼多她以前都不知道是新澤西州出生的名人感覺很有趣。