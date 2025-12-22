美聯社回顧：2025最令人會心一笑的新聞

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
竊賊從羅浮宮奪走法國王室珠寶數小時後，攝影師捕捉到一名衣著考究的年輕男子大步越過警方的畫面。美聯社
竊賊從羅浮宮奪走法國王室珠寶數小時後，攝影師捕捉到一名衣著考究的年輕男子大步越過警方的畫面。美聯社

即使是狂刷手機、沉浸在大量負面新聞與資訊中的網友，偶爾也有露出笑容的時刻；在即將送走2025年之際，美聯社選出幾則引發全球關注並帶來光明的新聞。

藝術與解謎

10月，全球最熱門的博物館發生驚天竊案，引起熱議的不僅是「誰是嫌犯」（whodunit），更是「誰穿了它」（who wore it）。竊賊從羅浮宮奪走法國王室珠寶數小時後，攝影師捕捉到一名衣著考究的年輕男子大步越過警方的畫面。

這位神秘的「紳士帽男子」，原來是位熱中歷史與虛構偵探風格的15歲少年。德爾沃（Pedro Elias Garzon Delvaux）在一周後表示，他不想立刻承認是自己所為，這張照片帶著神秘感，就讓它多留些想像空間。

九月，另一樁解開的藝術謎團，科學家證實美國抽象表現主義畫家波洛克（Jackson Pollock）經典畫作中藍色顏料的來源。儘管這幅「Number 1A, 1948」上潑灑的紅、黃顏料先前已經辨識，但透過雷射光線才確認那濃郁的青色其實是錳藍（manganese blue），解開塵封77年之謎。

科學家證實美國抽象表現主義畫家波洛克（Jackson Pollock）經典畫作「...
科學家證實美國抽象表現主義畫家波洛克（Jackson Pollock）經典畫作「Number 1A, 1948」中藍色顏料的來源。美聯社

在此之前，紐西蘭一隻名為「李奧納多·達皮奇」（Leonardo da Pinchy）的貓咪，與其名字來源的藝術大師相比，更像羅浮宮的竊賊。這隻品味特殊的慣犯，一年來偷遍鄰里晾衣繩上的衣物，直到羞愧的主人將「戰利品」照片上傳臉書。七月，前來認領的民眾中，有位女子認出自己粉紫相間的內衣；飼主諾斯（Helen North）表示，牠只是想得到牠不該有的東西。

生存與奇蹟

同屬「動物不良行為」的還有：二月在智利巴塔哥尼亞海域，一頭座頭鯨曾短暫吞下划獨木舟的男子。西曼卡斯（Adrián Simancas）回憶說，當時他想自己必死無疑，以為鯨魚已將他吞入腹中。西曼卡斯的父親在鼓勵兒子保持冷靜的同時，用影片記錄下這一刻，父子倆最終平安返回岸邊。

今年世界各地的動物也面臨各自的挑戰。五月，德拉瓦州一輛郵局卡車內發現約7千隻小雞及其他禽類因遭棄置而死亡；但另有5千隻幼雛在經歷三日斷糧斷水後，被當地動物收容所救出。工作人員耗費數周照料牠們並尋覓新家，部分領養者一次帶走數百隻，期盼牠們成為蛋雞，也有人將牠們當寵物飼養。

雖未面臨致命危機，但四月南加州發生規模5.2地震時，聖地牙哥動物園的大象展現了生存智慧。園區監視器影片顯示，3頭年長母象迅速圍繞並護住兩頭7歲小象。哺乳動物館長歐布萊特（Mindy Albright）表示，這幅景象令人動容，牠們展現了所有父母都該做的事：守護孩子。

女神與智慧

對尼泊爾某些父母而言，養育女兒意味讓她被選中並入住寺廟成為「活女神」。十月，兩歲的阿雅塔拉·釋迦（Aryatara Shakya）被選為新一任「童貞女神」庫瑪麗（Kumari），此身分將持續至她進入青春期。父親阿南塔（Ananta）說，昨天她還是他的女兒，今天已成為女神。

另一位父親則在八月為女兒的重要時刻獻上心意，墨西哥一小鎮湧現兩千人，同慶15歲少女莫拉萊斯（Isela Anahí Santiago Morales）的第二次成年禮。由於7月第一次舉辦時，出席者寥寥無幾，莫拉萊斯的父親在臉書提及宴席剩下大量食物，歡迎民眾前來索取；貼文引發熱烈迴響，促成隔月重新舉辦派對。12組音樂團體在兩座舞台表演，頭戴皇冠、身著粉紅禮服的莫拉萊斯，請求賓客捐玩具給弱勢兒童取代贈禮。

今年，各地的女性開始摒棄華麗妝容，甚至徹底捨棄化妝品，這股風潮或許受演員潘蜜拉·安德森（Pamela Anderson）在時裝秀與電影首映會上素顏亮相所啟發。安德森在巴黎時裝周接受Vogue採訪時表示，她無意成為全場最亮眼的女性，這是一種自由，宛如得到解脫。

九月，當專家們分享素顏技巧時，全球最高齡女性在春天便提出了更四海皆準的建議。年初成為世界最高齡者的116歲卡特漢姆（Ethel Caterham），從倫敦西南的養老院道出她長壽的秘訣：從不與人爭執。她說，她只是傾聽，並做自己喜歡的事。

兩歲的尼泊爾阿雅塔拉·釋迦（Aryatara Shakya）被選為新一任「童貞女...
兩歲的尼泊爾阿雅塔拉·釋迦（Aryatara Shakya）被選為新一任「童貞女神」庫瑪麗（Kumari），此身分將持續至她進入青春期。美聯社

羅浮宮 加州 養老院

巴黎食品界精品「馥頌」 曼哈頓開分店了

