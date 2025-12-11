裝設馬斯克等名人頭像機器狗 巴塞爾藝術展掀熱議

我的頻道

世界新聞網／輯
圖為本名為溫克爾曼（Mike Winkelmann）的數位藝術家Beeple推出的全新裝置作品名為「常規動物」（Regular Animals）。路透
圖為本名為溫克爾曼（Mike Winkelmann）的數位藝術家Beeple推出的全新裝置作品名為「常規動物」（Regular Animals）。路透

數位藝術家Beeple近日在邁阿密巴塞爾藝術展的裝置藝術在網路爆紅，億萬富豪和藝術家如貝佐斯馬斯克畢卡索的蠟像頭被裝在機器狗身上，機器狗還會不時停下拍照和「拉出」照片。網友說這些機器狗如同真人令人不安，也有人說這件作品既天才又令人害怕。

福斯財經網報導，這件由本名為溫克爾曼（Mike Winkelmann）的Beeple推出的全新裝置作品名為「常規動物」（Regular Animals），作品由六隻有四隻腳的機器狗組成，膚色身體的機器狗頭部是媲美杜莎夫人蠟像館等級的蠟像頭，六顆頭分別是貝佐斯、馬斯克、查克柏格、安迪沃荷、畢卡索及Beeple自己。

機器狗會在圍欄內走動、坐下、碰撞其他狗，當它們背部的螢幕亮起「POOP Mode」字樣時，機器狗的尾端會掉出一張剛生成的影像。Beeple說它們拍的照片某種程度是在重新詮釋它們所看到的世界。

Beeple說，越來越多控制演算法的技術專家們決定人們看到的東西，及人們看到的世界，而他也身處其中，他的頭像也在其中一隻機器狗身上。

溫克爾曼說，這些機器狗預計三年後停止運作，它們的主要功能是拍照並存在區塊鏈中，而六隻機器狗都已售出，每隻價格是10萬元。

常規動物在Zero 10展會中展出。策展人沙因曼（Eli Scheinman）說，人們對Beeple作品的反應體現他對於新興技術提出尖銳問題的獨特能力，讓觀眾停下來並思考。「常規動物」傳達這項新的全球倡議核心目標之一，也就是重新思考在數位環境中工作的藝術家，如何將他們的概念和想法透過機器人、雕像、畫作、版畫、生成系統和全數位作品等媒介化為現實。

巴塞爾藝術展首席藝術總監德貝利斯（Vincenzo de Bellis）說，透過Zero 10，他們致力於為數位時代的藝術實踐提供一個經過深思熟慮的策展情境，並為現有的和新的觀眾創造對話空間，同時幫助藝術家、畫廊和收藏家培育一個永續的生態系統。

Beeple在2021年以NFT藝術作品《每一天：前5000天》（Everydays: the First 5000 Days）成名，該作品在佳士得以6900萬拍出，讓他立刻成為全球最有價值的在世藝術家之一。

參觀者凝視藝術家Beeple裝置作品「常規動物」中以馬斯克為原型的機器狗。美聯社
參觀者凝視藝術家Beeple裝置作品「常規動物」中以馬斯克為原型的機器狗。美聯社

貝佐斯 馬斯克 畢卡索

