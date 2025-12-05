出售限量數位複製畫 博物館闢新財源

兼任保護藝術遺產副總裁和Cinello董事長的布萊姆（John Blem，圖）說，他們並非販售技術，而是想販售藝術品，收益分成是這項計畫不可或缺的一塊。美聯社

為了幫助財務窘迫的博物館獲得新的收入來源，義大利 非營利組織「保護藝術遺產」（Save the Artistic Heritage）與技術合作夥伴Cinello推出新計畫，提供富裕的收藏家擁有義大利藝術原作投影的機會，尺寸與裱框方式媲美博物館，參與的博物館簽署真品證明書，並能獲得一半的利益。這項計畫未來規畫推出「數位展覽」，希望展出極少甚至從未外借的藝術品。

美聯社報導，兼任保護藝術遺產副總裁和Cinello董事長的布萊姆（John Blem）說，他們並非販售技術，而是想販售藝術品，收益分成是這項計畫不可或缺的一塊。過去兩年來，保護藝術遺產已經捐贈30萬歐元（約34萬7千美元）給義大利博物館合作夥伴，數位作品的價格從3萬歐元到30萬歐元（約3.5萬美元至35萬美元）不等。

上一位得標達文西畫作的買家，在拍賣 會上喊出4億5千萬美元。如今義大利文化部推出限量數位認證複製版的「頭髮凌亂的女子」（Lady with Disheveled Hair），價格相當於一輛藍寶堅尼 。

為了維持價值，每件作品限量發售9份，代表單一模具可鑄造的雕像數量，同時仍可被視為原創作品。可供挑選的250件義大利藝術品來自10間博物館與基金會，包含帕爾馬的皮洛塔宮（Pilotta），正是達文西未完成的女子畫像所在地，這一作品以25萬歐元（約29萬美元）售出。

數位作品會投射在尺寸與原作相同的背光顯示器上，像來自布雷拉畫廊（Brera Art Gallery）的拉斐爾畫作「聖母的婚禮」（The Marriage of the Virgin）透過特藝彩色呈現出發光效果。布雷拉畫廊總監克雷斯皮（Angelo Crespi）說，數位版「聖母的婚禮」引起他和其他看過的人很大興趣，作品完美度、光澤與清晰度讓人驚豔，同時又不會讓人誤會，靠近看就能發現是投影在螢幕上的數位複製品。

布雷拉畫廊上周推出第二批限量9件的藝術品，吸引捐贈方和作為宣傳用途、強化募款目標，畫廊約1千4百萬歐元（約1千6百萬美元）預算有30%來自捐款、贊助和其他項目，國家撥款只占10%，剩餘收入來自門票，因此任何收入來源都很珍貴。