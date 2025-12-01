可口可樂聖誕卡車 12/3起巡遊洛杉磯8地點

一年一度的可口可樂聖誕卡車將再度駛入洛杉磯。路透

一年一度的可口可樂 聖誕卡車將再度駛入洛杉磯 ，活動日期從12月3日至7日，此次巡遊從羅斯密（Rosemead）至蘭喬帕洛斯維迪斯（Rancho Palos Verdes），將停靠八個地點，最後在六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）舉辦一整天的壓軸活動後落幕；今年活動也融入捐贈餐食的慈善活動，讓人享受佳節氣氛的同時也能做公益。

活動今年已舉辦第28個年頭，每次都為洛杉磯帶來濃厚聖誕氛圍。聖誕老人今年換了全新寶座，民眾可以和他一起留下值得做成明信片的合照，也可以從可口可樂禮物箱中挑選免費節日禮物袋，或是從Costa Coffee的攤位獲得一杯溫熱的飲料，限量版的聖誕節 專屬杯絕對讓人瘋狂按快門。

今年活動也加入慈善元素，可口可樂和非營利組織No Kid Hungry合作，邀請民眾透過互動捐贈站做公益，捐贈站會顯示每筆捐款可以資助多少份餐食，只要掃瞄二維條碼並捐款，捐款人就會收到一封附有名廚食譜的感謝郵件，是對慷慨解囊和想來點美食者的獎勵。

活動將於12月3日在羅斯密的一間熊貓快餐餐廳登場，卡車將從中午待到下午；12月4日將前往英格爾伍德（Inglewood），在El Super超市和Smart & Final超市接連亮相。5日卡車將抵達托倫斯（Torrance）和蘭喬帕洛斯維迪斯，白天將停在沃爾瑪，接著前往特拉尼亞渡假村（Terranea Resort），在絕美的海岸背景下進行晚間活動。

卡車6日將前往長灘（Long Beach）和普安那公園（Buena Park），中午停留Ralphs超市，晚間則由Albertsons超市接棒，最後一天7日抵達六旗魔術山並在園內巡遊，將停留七小時，畢竟沒有什麼比聖誕老人站在雲霄飛車前更能展現節日魔力了。