101歲諾曼第老兵新頭銜：歌曲創作者

大機器唱片公司與非營利組織「CreatiVets」在老兵洛克(Irving Locker，圖)101歲生日前夕，正式發行他參與創作的新歌「如果自由免費」(If Freedom Was Free，暫譯)，為他充滿里程碑的一生再添詞曲創作新紀錄。美聯社

大機器唱片公司(Big Machine Label Group)與非營利組織「CreatiVets」在老兵洛克(Irving Locker)101歲生日前夕，正式發行他參與創作的新歌「如果自由免費」(If Freedom Was Free，暫譯)，為他充滿里程碑的一生再添詞曲創作新紀錄。

美聯社報導，總部位於田納西州 首府納許維爾的CreatiVets，致力透過藝術創作協助退伍軍人療癒戰爭創傷，邁向新生活。

此次，CreatiVets邀請洛克參與創作，並與同為退伍軍人的導師巴特‧克羅(Bart Crowe)、夫妻檔歌手強尼與海蒂‧布爾福特(Johnny與Heidi Bulford)共同譜曲與演唱。

洛克曾於第二次世界大戰諾曼第登陸行動中，冒險登陸法國猶他海灘(Utah Beach)。戰後，他多次受邀至學校及白宮 演講，呼籲世人珍惜得來不易的自由。

新歌副歌唱道：「若自由真是免費，諾曼第就不會堆滿鋼鐵與白骨。」這句歌詞傳達了洛克一貫的信念：自由得來不易，必須銘記那些為自由犧牲的人。

洛克受訪時說：「我談論這些並非為了自己，只希望人們明白並感激當下的生活，因為有人為此付出生命。這是真心話，不是口號。」

現年101歲的洛克依然保持積極生活態度，他與結縭77年的妻子伯妮絲(Bernice)仍經常外出跳舞，幾十年來始終共舞恰恰與吉魯巴(jitterbug)搖擺舞。他笑著說：「你應該來看看我在舞池裡的樣子。」

洛克現居佛羅里達州 的高齡社區「群村」(The Villages)，當地的年齡中位數為全美最高。他深諳能健康長壽是難得的福氣，因為許多戰友早已離世。

回顧人生轉捩點，洛克坦言：「上戰場前，我從未真正意識到上帝的存在；但戰爭讓我直面死亡，也讓我學會感恩。我常說，若非上帝恩典，我早就不在了。」

這首新歌不僅為洛克的人生再添一筆創作成就，也讓碩果僅存的在世二戰老兵，以音樂向世界傳遞自由背後的犧牲與感恩。他希望藉此提醒人們，珍惜並守護得來不易的自由。