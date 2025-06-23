喜歡老房子？新澤西州四個歷史小鎮讓你盡情欣賞

五月岬海灘是新州旅遊勝地。(本報檔案照)

新澤西州 不少地方留下美國獨立戰爭的遺跡，也有美國當代文化的活力景象，兩者在這裡交織融合，相得益彰。正因為這樣，在這個「花園之州」(Garden State)裡可以欣賞到風格各異的房子，從維多利亞式建築到海濱小屋，再到莊嚴的褐石建築，只要你願意都可看得到。

若然閣下喜歡的是老房子，這裡有 4 個小鎮就不容錯過。

貝黑德 (Bay Head) 。

從字面看已知道它與海彎有關，沒錯它就是一個古色古香、寧靜的海邊小鎮。被視為最能體現新英格蘭古老捕鯨小鎮風情的地方。隨處可見雪松覆蓋的木瓦風格住宅，在這裡還會發現有 16 世紀初英國安妮女王 (Queen Anne) 時代風格的房子。

根據歷史，這座小鎮最初是紐約市與費城 富裕家庭，以此作為避暑勝地而開發出來的，1875年紐約至朗布蘭奇 (Long Branch) 鐵路開通，讓它享盡了交通之便。

五月岬 (Cape May)。

它是新州南部一個小鎮，取用此名是紀念荷蘭探險家梅 (Cornelius May) ，這裡以海濱旅遊、維多利亞式建築及觀鳥聞名。它擁有美國目前最大的維多利亞式住宅群，也是全鎮的國家歷史地標。

如今許多維多利亞式住宅都以民宿的形式運作，想要沉浸它的歷史，不妨參加鎮上的電車之旅參觀歷史街區。

科靈斯伍德 (Collingswood)。

它是卡姆登郡 (Camden County) 一个自治市鎮，位處費城郊區。擁有一個列入國家史蹟名錄的住宅歷史街區，由三個「獨特的聚落」組成。公園大道是一片充滿安妮女王風格的住宅區，它面對騎士公園 (Knight Park)，另一側則分佈著20世紀初的房子、住宅，其中包括科林斯騎士故居 (Collings-Knight House)，現在已成為一座住宅博物館。

格倫里奇 (Glen Ridge) 。

它是艾塞克斯郡 (Essex County) 一個自治市鎮，1895 年從布魯姆菲爾德郡 (Bloomfield) 分離出來後，以其保存完好的天然氣 路燈而聞名，是全美為數不多保留天然氣路燈的市鎮之一。 在 19 世紀末經歷了一陣住宅熱潮，當時鐵路使它成為交通便利的通勤郊區。

自治後專門聘請專業城市規畫師將小鎮規畫出來， 老城區擁有博物館般的質感，具有維多利亞晚期及愛德華時代城鎮景觀，正因如此保留著歷史悠久的天然氣路燈。

在整個小鎮，你會看到哥德式豪宅、義大利式別墅、中世紀風格的灰色住宅、安妮女王風格的小屋、宏偉的都鐸式建築等等，真的是一口氣看盡了所有古老風格的房子。