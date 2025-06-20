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愈來愈多博物館、動物園採浮動門票定價 增加收入

編譯周芳苑／即時報導
蒙特利灣水族館檔案照。（美聯社）
蒙特利灣水族館檔案照。（美聯社）

為增加收入，全美各地越來越多博物館、動物園等設施採取浮動/動態門票制(variable pricing/dynamic pricing)，根據當天是星期幾、或者不同季節、人員配置、天候等多項因素進行調整。

麻州東部兩家動物園業主總裁兼執行長萊恩漢(John Linehan)便採動態門票，能列出定價包商 Digonex 推薦的近20個定價因素，他說，「這很複雜」。

許多動物園等景點設施採行源自航空公司、叫車應用和主題樂園率先推出的定價系統，根據需求高低調整價格，可能對不斷削減夏季旅行預算的消費者構成威脅。

根據旅遊市場研究暨活動策劃公司Arival調查，疫情爆發前，全美不到1%景點採浮動(variable pricing)或動態定價(dynamic pricing)，如今，採浮動定價的比例大增至17%，採動態定價的比例增至6%。

美國博物館聯盟 (American Alliance of Museums) 數據顯示，全美博物館、動物園、科學中心及類似機構遊客量完全恢復到疫情前水準的不到一半。許多機構不得不想辦法填補收入缺口、因應成本上升。

全美消費者物價指數(CPI)中，5月份涵蓋博物館門票及體育賽事和音樂會門票的「門票」類價格較前年同月上漲3.9%，遠高於2.4%年通膨率。

非營利蒙特利灣水族館(Monterey Bay Aquarium)2024年將成人票從59.95元上調到65元，最近又將包含全年門票的個人會員費從95元上調到125元；該機構發言人表示，門票收入是核心營運資金。

許多景點票價可能波動。西雅圖水族館Seattle Aquarium也採用浮動定價包商 Digonex推薦的方法；去年夏天新海洋館開放前，將其票價範圍上調約 10 元。

許多景點甚至不公然標示票價，等到遊客上網訂票、輸入想要參觀的具體日期和時間後才揭曉票價，顧客難以得知其他時段是否會有更低價格。

定價系統恐怕會變得更複雜。Arival 表示，全美16% 景點將實施動態定價列為 2025-26 年度要務；而在每年接待至少50 萬遊客的大型景點中，37% 優先考慮動態定價，目前僅12% 景點實施動態定價。

遊客想要找到便宜門票恐怕變得更困難。

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