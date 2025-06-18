我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普是否介入以伊、大法官幼年變性宣判

聯準會繼續維持利率不變

打造萊特建築風格露營車 經典品牌Airstream獲授權

記者張聲肇／即時報導
清風旅行車公司將與萊特基金會合作，生產萊特風格露營車。（路透）
清風旅行車公司將與萊特基金會合作，生產萊特風格露營車。（路透）

建築師萊特（Frank Lloyd Wright）設計出獨具風格的移動廚房，和清風（Airstream）旅行車公司推出第一部露營車的時間差不多，大約85年後，現代建築的兩大巨頭終於有了交集，讓萊特建築風格的露營車成為經典品牌，正式授權生產。

萊特本人在「雪鳥」（snowbird）這個字被用來形容往南找工作的人之前約10年，就具體實踐其字義。他從1937年起，直到1959年去世，每年冬季在初雪降臨前，都會離開威斯康辛州的塔里辛（Taliesin）家，像候鳥般，遷到亞利桑納州塔里辛西（Taliesin West）過冬。他太太毆吉瓦娜（Olgivanna Lloyd Wright）和徒弟們都會一起打包南遷避寒半年，沿路露營過夜。

這一路上，這隊人馬用得著一兩部類似Airsteam的露營車，應該不是很過分的想像。

上個月，萊特基金會在他亞利桑納舊居宣布，與受他啟發良多的清風旅行車公司合作，生產萊特風格露營車。Airstream公司從萊特塔里辛西檔案堆中擷取靈感，最具體的包括他已設計好但未建造的露營車，也根據他書中所描述，完善自家品牌的露營旅行車。基金會授權部主任羅素（ Sally Russell）說，新的清風牌露營車會讓車主獲得「住在萊特家」的經驗，每天享受有機建築才有的充實感。

窗戶和天窗，是設計來讓大自然的天光照進「家裡」用的，屋內沉靜的色調，一如萊特的自宅。乏萊特建築的其他特色，可從垂直的百葉窗、桌椅等看出。Robie House桌椅的改造版，用完可折疊縮小，就像他為威州麥迪遜（Madison）第一獨神派教會設計的長板凳，可以折疊。餐桌椅的櫻桃色貼皮，應和他設計的「美國風」住宅採用的合木組椅。手風琴面板牆可隱藏電器路線與插頭，因為他痛恨雜亂。

露營車的設計概念與他的美式住宅最貼近，廚房的後面是屋頂高挑的睡房，四面的窗戶和天窗，有釋放壓力的效果。萊特設計的住家通常會有獨特的彩色玻璃，例如 Coonley Playhouse的氣球，清風露營車也各有主題。萊特徒弟1956年為美麗房屋雜誌總編輯伊莉莎白‧戈登設計的葉子圖案，也對稱顯現在入口裁型紗門、壁燈、餐桌椅和櫥櫃手把上。

亞利桑納州 威斯康辛州

上一則

領社安金常常犯錯 退休人士需注意8大陷阱

延伸閱讀

外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會

外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會
來美參與永續能源會議 潘孟安透露賴清德交付1任務

來美參與永續能源會議 潘孟安透露賴清德交付1任務
台美深化能源合作 總統府秘書長潘孟安考察阿拉斯加

台美深化能源合作 總統府秘書長潘孟安考察阿拉斯加
NBA／找尤多卡、基德無望？尼克考慮萊特、布萊恩接兵符

NBA／找尤多卡、基德無望？尼克考慮萊特、布萊恩接兵符

熱門新聞

好市多的農產品具高性價比，但存在品質不穩定和保鮮期短的情況。(歐新社)

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

2025-06-11 15:03
好市多黑鑽卡（Executive）會員將可提前一小時入場購物，普通金星（Gold Star）會員無法享受這項福利。（美聯社）

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

2025-06-17 13:45
迪士尼世界將關閉湯姆歷險島等3個熱門設施。（美聯社檔案照）

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

2025-06-11 10:43
溫蒂漢堡。(路透)

40年來歷經多次挫敗 溫蒂漢堡早餐終於站穩市場

2025-06-14 13:10
有不少組織推出一些計畫，為領取社安金者提供免費或低價的食品、交通與娛樂服務。(Unsplash@Philippe Leone)

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

2025-06-15 17:41
床墊示意圖。（取自123RF）

家中這6項每天在用的物品 或許早幾年就該扔了

2025-06-13 18:35

超人氣

更多 >
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅
中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想