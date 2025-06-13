博物館變有趣了？大都會持續與街頭服飾品牌合作

大都會藝術博物館。美聯社

去年，當以銷售滑板與衝浪服飾聞名的品牌Pacsun宣布將與大都會 博物館（Met）合作推出服裝系列時，外界的普遍反應是冒出許多問號。

紐約時報 報導，Pacsun自1980年代在加州 成立以來，一直以悠閒西海岸生活方式為特色，其風格似乎與大都會博物館格格不入，後者位於上東區，海水可能會損壞藝術品；更不用說滑板愛好者和衝浪者中，真的有人會欣賞雷諾瓦的畫作嗎？

顯然答案是肯定的，在與大都會博物館合作推出三款系列後，Pacsun將於8月25日發布第四款系列。新系列包含25件商品，價格從25至90元不等，此前系列商品曾採用紐約地標建築藝術作品及喬瓦尼（Giovanni Battista Tiepolo）和梵谷（Vincent van Gogh）等人的畫作。

Pacsun與大都會博物館的合作是該公司轉型策略的最新舉動，曾名為「加州太平洋陽光服飾」（Pacific Sunwear of California）的該公司於2016年聲請破產。

近年來，Pacsun試圖擺脫其標誌性的陽光休閒風格。如今，該公司專注於街頭服飾，並透過品牌合作來吸引年輕顧客；其中與街頭服飾品牌 Fear of God 所推出的系列，比與「花花公子」的合作更引人注目。

Met全球授權與合作負責人喬許·羅姆（Josh Romm）表示，與Pacsun的合作具有吸引力，因為這能為這家153年的機構增添一些優勢，特別是在吸引Pacsun的年輕族群，「現在我們變有趣了」。

為與Pacsun的合作提供靈感，Met邀請了其設計團隊參觀了多個展區，並提供了一份約1000件可授權藝術品的清單。

隨著合作關係的深化，系列中的服裝開始不再像會在博物館商店裡看到的T恤，例如第三系列包括一件無肩帶緊身上衣（32元）與一條中長裙（50元），上面印有紐約總督島的雲朵圖案，該圖案源自美國畫家威廉·沃爾（William Guy Wall）的版畫。

6月剛發布的第三個系列的單品，在最近一個周末午後，SoHo區的Pacsun店內已所剩無幾；但幾件印有梵谷1888年靜物畫「Oleanders」的T恤，被擺放在一堆搖滾樂團史密斯飛船（Aerosmith）的T恤上。

22歲的伊隆（Elon）大學學生亞歷山大·卡諾特（Alexander Carnot）正在瀏覽商品，他表示，對於他的同齡人來說，參觀博物館很難吸引他們，因為他們的注意力只能集中在幾秒鐘的TikTok影片；他認為大都會與Pacsun的合作是一種吸引新觀眾的方式。

卡諾特的朋友、22 歲的紐約大學學生雷·考（Ray Kao）說，他也注意到同齡人中對藝術博物館的疏離感日益增強；他經常參觀Met，認為其與Pacsun的合作有其意義，「讓原本難以接近的事物變得平易近人」。