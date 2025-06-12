蔬菜雕刻大賽 南瓜、玉米筍「複製」川普、教宗栩栩如生
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倫敦蔬菜雕刻大賽7日在布洛克威爾公園（ Brockwell Park）盛大舉行，南瓜、玉米筍「複製」的川普和教宗肖像，配合俏皮的名稱，展現英國人的創意與幽默。
為期兩天的藍貝斯鄉村展（ Lambeth Country Show）吸引人的不只是剪羊毛和牲口比賽，還有美食攤位和音樂表演，更有令人叫絕的蔬果雕刻賽。
今年的菜雕作品，不乏配合教宗選舉新聞與「主教秘密會議」電影的玉米創作，取名「玉米秘密會議」（ “Cornclave”），與原字僅一個字母之差，發音也夠詼諧。
參賽作品還有馬鈴薯擺陣的愛爾蘭饒舌三人組 Kneecap肖像、諧鄉村樂壇才女Dolly Parton名字發音的「Cauli Parton」花菜雕、仿利物浦隊足球明星Mohamed Salah之名的「模沙拉」（“Mo Salad”），以及奶油南瓜雕成的動畫要角華萊士和阿高（Wallace 、 Gromit）肖像。
川普的造型適合金黃色南瓜，因此也有奶油南瓜川普人像。當然也有地方政治題材的作品。藍貝斯鄉村展和倫敦其他地區，競相舉辦大型音樂會和農產才藝賽籌款，讓鄰近地區感到吃癟。
反對在布洛克威爾公園舉辦大型活動的「狼廳」電視劇演員 Mark Rylance就被一座名為 "Mark Rylunch"的水果作品調侃--蘋果雕刻而成的頭部和諷刺性的 NIMBY字樣，說他在叫嚷「別在我家後院辦活動」（not in my backyard），詼諧風趣，每年必來參觀的拉克森（Maddy Luxon）說，她獨愛此味。
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