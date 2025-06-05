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加州野火毀一非裔社區 他們畫出「灰燼中的美麗」

編譯潘勛／即時報導
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「加州非裔美術館」(California African American Museum)。美聯社檔案照
「加州非裔美術館」(California African American Museum)。美聯社檔案照

1月伊頓 (Eaton) 山火重創加州，艾塔迪那(Altadena)傳統非裔社區也不例外，近1萬棟建築被毀，目前慢慢準備重建，但非裔藝術家們不忍昔日就此灰飛湮滅，用畫筆把山火前後景緻畫下，呈現「灰燼而出的美麗」(beauty from ashes)。

Yahoo!網站報導，畫家戴維斯(Keni Davis)用水彩畫，展示山火前後艾塔迪那的景緻。畫的內容有當地一家五金店、備受喜愛的晚餐食堂，還有很獨特的「兔子博物館」(Bunny Museum)，裡頭本有數千件與兔子相關的展品。

接下來，以輕柔的畫觸繪出各地受災的光景，斷瓦殘垣、燒焦的屋椽、燒成廢鐵的汽車。戴維斯把它們都標成「灰燼而出的美麗」。

只是這些山火後的廢墟也消失了，消失的6000多棟民宅慢慢重建之中。「加州非裔美術館」(California African American Museum)長期舉辦「迪那詠：非裔藝術傳承」(Ode to ’Dena: Black Artistic Legacies of Altadena)展覽的克雷頓(Dominique Clayton)表示，現在廢墟都清空了，現場也都鏟平，很欣慰戴維斯把火災前後畫了下來；舊有建築物都拆除了。

艾塔迪那這個社區數十年來培養了非裔畫家、演員、作家及活躍人士，如克里佛(Eldridge Cleaver)、波蒂耶(Sidney Poitier)、巴特勒(Octavia Butler)，而迪那詠的目標，在捕捉艾塔迪納豐富的創意傳承。這座小鎮座落在洛杉磯以北的群巒當中，在這個長久因種族隔離、畫地而居的地區，非裔人家很早就有機會擁有自己住家。

這些住宅區讓非裔人家有機會世代累積財富，1月歷史性大火把它們全都燒成灰燼，這個創傷的迴響遠超過這個城市。

當地人災後立即擔心，艾塔迪那的貴族化會因山火毀城而加速，火災前的社區會被排除，久居此地的非裔會星散各地，整個城鎮只為更富裕的新來者而重建。

但艾塔迪那關係密切的社區立刻團結，防範這種雙重摧毀，吸引廣泛的盟友及支持者。雖說川普總統選擇不去探訪艾塔迪那的倖存者，只去探視較為富裕的「寶馬山花園」(Pacific Palisades)，但如全國有色人種促進法律協會(NAACP)、BET Media等組織籌到款項，眾多藝術機構如Frieze LA挺身而出，記錄下山火的影響，特寫失去住家、工作室的藝術家之成就。

加州非裔美術館這場展覽進行到10月，隸屬於這場更廣大的活動，不僅特寫與艾塔迪那有關聯的視覺藝術家，還有他們之間的緊密關係。

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